Από μια κλωστή κρέμεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με τον φόβο για γενικευμένη σύρραξη να εντείνεται υπό τις απειλές του Ιράν για εκδίκηση σε βάρος του Ισραήλ, μετά τις δολοφονίες του ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, στην Τεχεράνη και του στρατιωτικού διοικητή της Χεζμπολάχ, Φουάντ Σουκρ, στη Βηρυτό.

Το απόγευμα της Τρίτης (6/8) ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη πέταξαν χαμηλά πάνω από τη Βηρυτό, την πρωτεύουσα του Λιβάνου, με μάρτυρες να αναφέρουν στα διεθνή Μέσα ότι μπορούσαν να δουν τα μαχητικά με γυμνό μάτι, ενώ ο ήχος που άκουσαν ήταν ο δυνατότερος που έχουν ακούσει εδώ και πολλά χρόνια.

Επίσης, πηγή ασφαλείας δήλωσε ότι τα ισραηλινά αεροσκάφη πετούσαν «σε πολύ χαμηλό ύψος», ενώ δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου σημείωσαν ότι τα παράθυρα έτριζαν κατά τη διάρκεια της έντονης ηχητικής έκρηξης.

Σημειώνεται, ότι οι χαμηλές πτήσεις των μαχητικών έγιναν λίγα λεπτά πριν ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ, Σαγιέντ Χασάν Νασράλα, ξεκινήσει ομιλία του, με την οποία θα ξεκινούσαν οι εκδηλώσεις για το μνημόσυνο διάρκειας μια εβδομάδας του Φουάντ Σουκρ, που σκοτώθηκε σε ισραηλινό χτύπημα στα νότια προάστια της Βηρυτού.

Breaking

Loudest sonic boom I have ever heard in the past few weeks over Beirut. Jets were right above us in downtown Beirut

This is what we saw pic.twitter.com/rkMU4umbG6

— Nafiseh Kohnavard (@nafisehkBBC) August 6, 2024