Αυξάνονται οι ανησυχίες για γενικευμένη σύρραξη στη Μέση Ανατολή με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να προετοιμάζονται για επίθεση του Ιράν και των συμμάχων του.

Αξιωματούχοι της εθνικής ασφαλείας των ΗΠΑ είπαν στον Τζο Μπάιντεν και τη Καμάλα Χάρις ότι δεν είναι ακόμα σαφές το πότε το Ιράν και η Χεζμπολάχ θα «απαντήσουν» στο Ισραήλ, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Axios και το Reuters.

Αν και χθες δημοσιεύματα ανέφεραν ότι σύμφωνα με το ΥΠΕΞ των ΗΠΑ η επίθεση αναμένεται εντός 48 ωρών, σήμερα φαίνεται πως η εικόνα για τις κινήσεις του Ιράν δεν είναι τόσο καθαρή ούτε όσον αφορά τον χρόνο της επίθεσης ούτε τις λεπτομέρειές της.

Αξιωματούχοι είπαν στο Axios ότι δεν είναι σαφές ποιος θα επιτεθεί πρώτος – το Ιράν ή η Χεζμπολάχ – και τι είδους επίθεση θα είναι αυτή.

«Ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι πληροφορίες δείχνουν ότι η απάντηση του Ιράν και της Χεζμπολάχ είναι ακόμη «έργο σε εξέλιξη» και αμφότεροι δεν έχουν αποφασίσει τι ακριβώς θέλουν να κάνουν», αναφέρει ακόμα το δημοσίευμα.

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, κατά τη διάρκεια της συνάντησης εθνικής ασφαλείας, οι Μπάιντεν και Χάρις ενημερώθηκαν για αρκετούς Αμερικανούς στρατιώτες που τραυματίστηκαν σοβαρά σε επίθεση με ρουκέτες τη Δευτέρα από φιλο-ιρανικές πολιτοφυλακές στην αεροπορική βάση Al Asad στο Ιράκ.

Earlier, @VP and I were briefed in the Situation Room on developments in the Middle East.

We received updates on threats posed by Iran and its proxies, diplomatic efforts to de-escalate regional tensions, and preparations to support Israel should it be attacked again.

We also… pic.twitter.com/kbRcVkW3ex

— President Biden (@POTUS) August 5, 2024