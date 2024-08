Σε ύψιστη επιφυλακή βρίσκεται η Τεχεράνη, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η νεκρώσιμη τελετή του πολιτικού ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια που δολοφονήθηκε χθες τα ξημερώματα στην πρωτεύουσα του Ιράν, όπου βρισκόταν για την ορκωμοσία του νέου προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν.

Ο ενταφιασμός του Χανίγια θα γίνει την Παρασκευή στην Ντόχα.

Στο Ιράν έχει κηρυχθεί τριήμερο πένθος.

Χιλιάδες άνθρωποι έχουν συγκεντρωθεί στο σημείο όπου θα γίνει η νεκρώσιμη πομπή.

Μέσα στο πλήθος κυματίζουν οι σημαίες της Παλαιστίνης και του Ιράν καθώς και η κίτρινη σημαία της Χεζμπολάχ.

Ο ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, χοροστατεί στις δεήσεις στη μνήμη του Ισμαήλ Χανίγια, τον οποίο εξήρε ως «εξαιρετικό μαχητή της παλαιστινιακής αντίστασης».

Σε εικόνες φαίνεται ο Χαμενεΐ να προσεύχεται πάνω από το φέρετρο του Χανίγια στο Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης, καθώς ο νέος πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν στέκεται δίπλα του.

Η κρατική τηλεόραση δείχνει τα φέρετρα στη συνέχεια να τοποθετούνται σε ένα φορτηγό και να κινούνται στο δρόμο προς την πλατεία Azadi στην Τεχεράνη, με ανθρώπους να τους πετούν λουλούδια.

🔴 Imam Khamenei led funeral prayer for Martyr Ismail #Haniyeh, head of the political bureau of #Hamas & his companion who were assassinated by the Zionist regime. The prayer was performed at Tehran University on Thursday, August 1, 2024. pic.twitter.com/yXhCGpUlWF

— Khamenei Media (@Khamenei_m) August 1, 2024