Στη δημοσιότητα κυκλοφορεί φωτογραφία του κτιρίου, στην Τεχεράνη, όπου πιστεύεται ότι δολοφονήθηκε ο ηγέτης της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, το πρωί της Τετάρτης.

Τη φωτογραφία ανήρτησε στον λογαριασμό της στο Telegram, δημοσιογράφος των New York Times. Έφτασε στα χέρια της δημοσιογράφου από Ιρανό αξιωματούχο, και δείχνει μέρος του κτιρίου να είναι καλυμμένο με πράσινο πλέγμα και από κάτω να υπάρχουν συντρίμμια, τα οποία εικάζεται ότι προκλήθηκαν μετά το πυραυλικό χτύπημα που σκότωσε τον Χανίγια.

Τη φωτογραφία της Farnaz Fassihi αναδημοσιεύει στην πλατφόρμα X, ο Christiaan Triebert, ειδικός στον γεωεντοπισμό, δουλειά του οποίου είναι να επιβεβαιώνει οπτικό υλικό για λογαριασμό των New York Times.

Ο ίδιος δημοσιεύει στο Χ και δορυφορική φωτογραφία του ίδιου κτιρίου από τις 25 Ιουλίου, όπου δεν φαίνεται να υπάρχει το πράσινο κάλυμμα στον τέταρτο όροφο, στην ανατολική πλευρά του κτιρίου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό συνάδει με το γεγονός ότι η φωτογραφία με το πράσινο πλέγμα και τα συντρίμμια είναι μεταγενέστερη.

«Μια δορυφορική εικόνα που τραβήχτηκε από τη @Maxar, στις 25 Ιουλίου δεν δείχνει το πράσινο πανί ή τα ερείπια στην οροφή του πρώτου ορόφου, υποδηλώνοντας ότι η παραπάνω εικόνα που κυκλοφορεί είναι πράγματι πρόσφατη. Το κτίριο βρίσκεται δίπλα στο παλάτι Saadabad και κοντά στην επίσημη κατοικία του προέδρου», αναφέρει ο Triebert.

A satellite image captured by @Maxar on July 25 does not show the green cloth or the rubble on the first-floor roof, suggesting that the image above that’s circulating is recent indeed. The building is adjacent to the Saadabad Palace, and near the president’s official residence. pic.twitter.com/f50OLNAnC7

