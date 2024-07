Το πιθανότερο είναι να το γνωρίζετε ήδη, αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ πυροβολήθηκε στο αυτί. Ο τραυματισμός προκλήθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο, στις 13 Ιουλίου, σε προεκλογική συγκέντρωση στην Πενσυλβάνια, όταν ένας 20χρονος πυροβόλησε τον πρώην πρόεδρο από μια κοντινή στέγη.

Αν και η απόπειρα δολοφονίας αποτράπηκε την τελευταία στιγμή, όταν ο Τραμπ έσκυψε το κεφάλι του, το δεξί του αυτί δέχτηκε το μεγαλύτερο μέρος του τραυματισμού, με το αιματηρό αποτέλεσμα να αποτυπώνεται σε εικόνες που έκαναν το γύρο του διαδικτύου άπειρες φορές.

Με την πρώτη βραδιά του Εθνικού Συνεδρίου των Ρεπουμπλικάνων να πραγματοποιείται στις 15 Ιουλίου, ο Τραμπ δεν είχε άλλη επιλογή από το να επιστρέψει γρήγορα στη μάχη και μαζί με αυτό ήρθε και μια νέα εμφάνιση.

Δείτε το σχετικό βίντεο

Ο ορθογώνιος, μικρός επίδεσμος ως αξεσουάρ

Καθώς ο σταρ των ριάλιτι και πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ εισερχόταν στο Fiserv Forum στο Μιλγουόκι – υπό τα συνθήματα «USA!» και τον ήχο του «Proud to be an American» του Lee Greenwood – έφερε έναν μικρό ορθογώνιο επίδεσμο στο δεξί του αυτί.

Ήταν ένα απολύτως κατανοητό θέαμα για κάποιον που μόλις είχε βιώσει την ταχύτητα μιας σφαίρας να σφυρίζει δίπλα από το πρόσωπό του, αλλά, χωρίς να το γνωρίζει, ο πρώην πρόεδρος είχε στην πραγματικότητα γεννήσει την τελευταία τάση της μόδας, που πρόκειται να ενθουσιάσει τις πιο φανατικές γωνιές της σφαίρας εξουσίας του Τραμπ.

Σαν στήριξη του Τραμπ στην απόπειρα δολοφονίας του, αρκετοί καλεσμένοι στο Εθνικό Συνέδριο των Ρεπουμπλικάνων φόρεσαν το δικό τους μοναδικό είδος αξεσουάρ, τους ψεύτικους επιδέσμους στα αυτιά για να «ενδυναμώσουν τον μαχόμενο πολιτικό».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The Shade Room (@theshaderoom)

Το πατριωτικό στίγμα

Οι ψεύτικοι επίδεσμοι άρχισαν να εμφανίζονται στα αυτιά την Τετάρτη και γρήγορα σάρωσαν το συνεδριακό κέντρο σχηματίζοντας μια θάλασσα από έξτρα λευκά τετράγωνα ακουμπισμένα σε αυτιά. Ορισμένοι μάλιστα προσαρμόζουν τα επιθέματα τους με συνθήματα όπως «T 2024» και το εντελώς φυσιολογικό και καθόλου ανησυχητικό για αυτούς «FIGHT FIGHT FIGHT FIGHT».

Είτε κρύβονται πίσω από γυαλιά, είτε ξεπροβάλλουν κάτω από καουμπόικα καπέλα, είτε εξέχουν από καπέλα MAGA, η επίδεση στο δεξί αυτί είναι το πιο καυτό πράγμα στη ρεπουμπλικανική μόδα αυτή τη στιγμή, αποδεικνύοντας ότι κάποιοι Αμερικανοί λατρεύουν να επαναπροσδιορίζουν τα πράγματα με ένα πατριωτικό στίγμα.

*Με στοιχεία από dazeddigital.com