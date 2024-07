Είναι κίτρινος και εξωτικός. Έχει εντυπωσιακό σχήμα ενώ έχει πρωταγωνιστήσει πολλές φορές στην τέχνη και στην τηλεόραση. Ο ανανάς είναι πολλά περισσότερα από ένα ξεχωριστό φρούτο. Σύμφωνα με έρευνες, χρησιμοποιήθηκε για ιατρικούς σκοπούς στην αρχαιότητα, γεγονός που επιβεβαιώνει τα πολλαπλά οφέλη του για την υγεία.

Μπορείτε να προμηθευτείτε τον ανανά φρέσκο, κατεψυγμένο, κονσερβοποιημένο και αποξηραμένο. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να τον απολαύσετε και όλο τον χρόνο, απολαμβάνοντας όλα τα καλά του. Οι βιταμίνες, τα θρεπτικά συστατικά και οι χαμηλές θερμίδες τον καθιστούν ιδανική επιλογή για την καθημερινή υγιεινή διατροφή σας.

Ειδικότερα, αυτά είναι τα οφέλη που προσφέρει ο ανανάς στην υγεία μας

1 Είναι πλούσιος σε βιταμίνη C

Η βιταμίνη C είναι απαραίτητη για ένα ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα, ενώ παρέχει και πολλά αντιοξειδωτικά οφέλη. Φανταστείτε ότι ένα φλιτζάνι ανανά θα σας δώσει περίπου 78,9 mg βιταμίνης C. Η συνιστώμενη ποσότητα για τις γυναίκες είναι περίπου 75 mg την ημέρα και για τους άνδρες 90 mg. Ταυτόχρονα, με τη βοήθεια της βιταμίνης C προωθείται η κολλαγονογέννηση στο δέρμα, απορροφάται καλύτερα ο σίδηρος και επουλώνονται πιο εύκολα οι πληγές.

2 Βοηθάει στην πέψη

Ο ανανάς περιέχει βρωμελίνη, η οποία φαίνεται να συμβάλλει στην καλύτερη πέψη.

3 Έχει αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες

Επιπλέον, έρευνες υποστηρίζουν ότι η βρωμελίνη είναι υπεύθυνη για τις πολλές αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες του ανανά. Αυτό σημαίνει ότι ο ανανάς μπορεί να δημιουργήσει μια ασπίδα προστασίας έναντι ασθενειών, όπως της στεφανιαίας νόσου, του διαβήτη, του καρκίνου και του Αλτσχάιμερ.

4 Συμβάλλει στην απώλεια βάρους

Πρόκειται για ένα φρούτο χαμηλό σε θερμίδες, χωρίς κορεσμένα ή τρανς λιπαρά με πολλές βιταμίνες και μέταλλα. Άρα, εκ των πραγμάτων, αποτελεί μια υγιεινή επιλογή για τη δίαιτά σας. Τέλος, οι φυτικές ίνες που περιέχει ο ανανάς συμβάλλουν στον έλεγχο του σακχάρου στο αίμα σας και μπορούν να σας κρατήσουν χορτάτους για μεγαλύτερο διάστημα, ενώ έχουν συνδεθεί με μειωμένο λίπος και χαμηλότερο σωματικό βάρος.

5 Ενισχύει την υγεία των οστών

Ο ανανάς περιέχει μαγγάνιο, το οποίο σε συνδυασμό με το ασβέστιο συμβάλλει στην υγεία των οστών. Με ένα φλιτζάνι ανανά καλύπτετε το 76% των καθημερινών αναγκών σας σε μαγγάνιο, μειώνοντας ταυτόχρονα τον κίνδυνο για οστεοπόρωση.

6 Είναι γεμάτος αντιοξειδωτικά

Τα αντιοξειδωτικά καταπολεμούν τη φλεγμονή και τις ελεύθερες ρίζες στο σώμα. Με αυτό τον τρόπο προστατεύεται η υγεία των κυττάρων και ο οργανισμός από ασθένειες όπως οι καρδιακές παθήσεις και ο διαβήτης τύπου 2, το Αλτσχάιμερ και τα προβλήματα των ματιών.

Επιπλέον, ο ανανάς φαίνεται να συγκεντρώνει και αρκετές αντικαρκινικές ιδιότητες, καθώς η βλάβη στα κύτταρα οδηγεί σε διάφορους τύπους καρκίνου. Δυστυχώς, δεν μπορεί κάποιος να μας εγγυηθεί την πρόληψη του καρκίνου. Μια υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή παίζει πάντα ρόλο. Σύμφωνα με μια σχετική μελέτη, τα υψηλά ποσοστά αντιοξειδωτικών στο αίμα συσχετίστηκαν και με χαμηλότερο κίνδυνο καρκίνου.

7 Ισχυροποιεί το ανοσοποιητικό σύστημα

Εντάσσοντας στη διατροφής σας τον ανανά, ενισχύετε απευθείας το ανοσοποιητικό σας σύστημα. Σε μια μελέτη βρέθηκε ότι τα παιδιά που κατανάλωναν κονσέρβα ανανά παρουσίασαν και χαμηλότερα ποσοστά ιογενών και βακτηριακών λοιμώξεων σε σύγκριση με εκείνα που δεν έτρωγαν ανανά. Οι επιστήμονες συνιστούν την κατανάλωση 140 έως 280 γρ. ανανά καθημερινά για να δώσετε ένα μπουστάρισμα στην άμυνα του οργανισμού σας.

Αν έχετε αμφιβολίες σχετικά με αλλεργίες στον ανανά, ρωτήστε τον γιατρό σας πριν από οποιαδήποτε κατανάλωση. Μερικές φορές η βρωμελίνη του ανανά προκαλεί αντιδράσεις. Αν όλα είναι καλά, προσαρμόστε τα γεύματα και τα σνακ σας καθημερινά, ώστε να περιέχουν το εξωτικό φρούτο. Απολαύστε ανανά σε δροσερούς χυμούς και smoothies, με γιαούρτι ή βρώμη και γάλα καρύδας.

Πηγή: Vita