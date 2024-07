H απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ που κυριαρχεί στην σημερινή εγχώρια και διεθνή ειδησεογραφία θα συνεχίζει να μας απασχολεί για πολύ καιρό ακόμα.

Το κλίμα στις ΗΠΑ, όπως ήταν φυσικό μετά από ένα τέτοιο γεγονός, έχει αλλάξει υπέρ του πρώην προέδρου, την ώρα που οι μυστικές υπηρεσίες έχουν μπει «στο στόχαστρο» κατηγορούμενες για κενά ασφαλείας.

Στη συνέντευξη Τύπου, το FBI παραδέχθηκε ότι δεν γνώριζε για την παρουσία υπόπτου στον χώρο μέχρι τη στιγμή των πυροβολισμών.

Ο δράστης, που ήταν μέλος των Ρεπουμπλικανών, και καταγόταν από το Μπέθελ Παρκ της Πενσιλβάνια δέχθηκε πυρά και σκοτώθηκε από τη Μυστική Αστυνομία, δευτερόλεπτα μετά από την κίνηση του να πυροβολήσει κατά της εξέδρας από την οποία μιλούσε ο Τραμπ.

Ο πρώην πρόεδρος σε νεότερο μήνυμα του ευχαρίστησε τους υποστηριχτές του και τον Θεό και δήλωσε ότι δεν φοβάται…

Ο Ντόναλντ Τραμπ ευχαρίστησε τους υποστηρικτές του για τις «σκέψεις και τις προσευχές» τους, στο δεύτερο δημόσιο σχόλιό του μετά τη χθεσινή απόπειρα κατά της ζωής του.

«Μόνο ο Θεός ήταν αυτός που απέτρεψε το αδιανόητο να συμβεί. Εμείς ΔΕΝ θα φοβηθούμε, αλλά αντίθετα θα παραμείνουμε ανθεκτικοί στην πίστη μας και προκλητικοί απέναντι στην κακία», έγραψε ο πρώην πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social.

«Προσευχόμαστε για την ανάρρωση όσων τραυματίστηκαν και κρατάμε στις καρδιές μας τη μνήμη του πολίτη που σκοτώθηκε με τόσο φρικτό τρόπο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι είναι πιο σημαντικό από ποτέ «να είμαστε ενωμένοι».

«Αγαπώ πραγματικά τη χώρα μας και σας αγαπώ όλους και ανυπομονώ να μιλήσω στο μεγάλο μας έθνος αυτή την εβδομάδα από το Ουισκόνσιν».

Οι Μυστικές Υπηρεσίες μετά την απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ, βρίσκονται σε ρόλο απολογουμένου.

Σε νέα ανακοίνωση που εξέδωσαν, μετά και την κλήση της διευθύντριας σε ακρόαση στις 22 Ιουλίου, ο εκπρόσωπος των Μυστικών Υπηρεσιών Άντονι Γκουλιέλμι είπε ότι κυκλοφορεί ένας «αναληθής ισχυρισμός» ότι ένα μέλος της ομάδας ασφαλείας του Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε ενισχύσεις και το αίτημα απορρίφθηκε.

«Αυτό είναι απολύτως ψευδές. Στην πραγματικότητα προσθέσαμε άτομα καθώς και εξοπλισμό λόγω του αυξημένου ρυθμού της εκστρατείας», τόνισε ο Γκουλιέλμι.

Την ίδια ώρα πάντως ασκείται κριτική από τους Ρεπουμπλικανούς για την ετοιμότητα των δυνάμεων ασφαλείας στις ΗΠΑ ενώ ο επιφανής υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ και πολυεκατομμυριούχος Έλον Μασκ ζήτησε την παραίτηση των επικεφαλής της Μυστικής Υπηρεσίας (Secret Service).

Πολύ νωρίς πάντως το FBI ταυτοποίησε τον δράστη. Πρόκειται για τον 20χρονο Τόμας Μάθιου Κρουκς. Ο Τζορτζ Μπάιβενς από την Πολιτειακή Αστυνομία της Πενσυλβάνια δήλωσε: “Έχουμε εντοπίσει προσωρινά έναν σκοπευτή, αλλά δεν σταματάμε εκεί, παρακολουθούμε πολλές πληροφορίες.

Θα περάσει λίγος χρόνος μέχρι να μπορέσουμε να πούμε ή να απαντήσουμε οριστικά στις σχετικές ερωτήσεις νομίζω”. Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και ο ειδικός πράκτορας του FBI Κέβιν Ρότζεκ: “Είμαστε στη διαδικασία να επιβεβαιώσουμε επίσημα τον δράστη και μόλις έχουμε την επιβεβαίωση, θα δώσουμε επίσημα το όνομά του στον Τύπο. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να δώσουμε περισσότερες πληροφορίες”.

«Είχε τουφέκι… Μπορούσαμε ξεκάθαρα να τον δούμε με ένα τουφέκι», είπε αυτόπτης μάρτυρας στο BBC.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι είδε έναν άνδρα να σέρνεται σε μια στέγη με ένα όπλο και λέει ότι ειδοποίησε την αστυνομία.

