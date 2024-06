Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7.2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στα ανοικτά των ακτών του νότιου Περού σε βάθος 28 χιλιομέτρων, το πρωί της Παρασκευής (ώρα Ελλάδος) σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (USGC).

Το Pacific Tsunami Warning Center εξέδωσε προειδοποίηση για «πιθανά» κύματα που φτάνουν έως και 1 έως 3 μέτρα κατά μήκος ορισμένων ακτών του Περού.

«Με βάση όλα τα διαθέσιμα δεδομένα, προβλέπονται επικίνδυνα κύματα τσουνάμι για ορισμένες ακτές», ανέφερε το κέντρο.

The Pacific Tsunami Warning Center’s website and Twitter account appear to be having technical issues.

The agency issued tsunami alerts for Peru and Chile but they’re not showing up on their website. They only went out via email. pic.twitter.com/fiGxm39dH8

— BNO News Live (@BNODesk) June 28, 2024