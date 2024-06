Ο ισραηλινός στρατός βομβάρδισε το σπίτι της οικογένειας του πολιτικού ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, στον προσφυγικό καταυλισμό Σάτι στη βόρεια Γάζα, σκοτώνοντας τουλάχιστον 10 άτομα, συμπεριλαμβανομένης της αδελφής του.

Και τα δέκα άτομα που σκοτώθηκαν ήταν συγγενείς του ηγέτη της Χαμάς, που τον Απρίλιο έχασε επίσης τρεις γιους και τρία εγγόνια από ισραηλινή επιδρομή.

«Υπάρχουν 10 μάρτυρες … ως αποτέλεσμα της επίθεσης, μεταξύ των οποίων η Ζαχρ Χανίγια, αδελφή του επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια», δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων AFP ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της Πολιτικής Προστασίας της Γάζας, κάνοντας επίσης λόγο για «αρκετούς» τραυματίες στην εν λόγω επίθεση αλλά και σε επιθέσεις σε δομές της UNRWA που βρισκόταν εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι.

Ο ισραηλινός στρατός αν και παραδέχτηκε ότι εξαπέλυσε επίθεση στην περιοχή όπως και σε άλλα σημεία σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας, δεν έκανε καμία αναφορά ότι ανάμεσα στα θύματα ήταν και συγγενείς του Χανίγια.

Υποστήριξε ότι τα ισραηλινά αεροσκάφη επιτέθηκαν σε περιοχές όπου «τρομοκράτες δρούσαν από σχολικές εγκαταστάσεις» και ότι ορισμένοι από αυτούς που στοχοθετήθηκαν συμμετείχαν στην επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου και «κρατούσαν ομήρους», χωρίς να δίνει παραπάνω στοιχεία.

Η Χαμάς δήλωσε ότι οι επιθέσεις που πραγματοποίησαν οι ισραηλινές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένου του βομβαρδισμού του σπιτιού της οικογένειας Χανίγια στον προσφυγικό καταυλισμό Σάτι, επιβεβαιώνουν την εσκεμμένη στόχευσή τους εναντίον αμάχων.

Στην ανακοίνωσή της, η Χαμάς θεωρεί την κυβέρνηση του Μπάιντεν «υπεύθυνη για τη συνέχιση της γενοκτονίας κατά του παλαιστινιακού λαού στη Γάζα, δίνοντας πολιτική και στρατιωτική κάλυψη στις ισραηλινές δυνάμεις για την καταστροφή».

Κάλεσε επίσης τα Ηνωμένα Έθνη και τη διεθνή κοινότητα να αναλάβουν «τις ευθύνες τους απέναντι σε αυτά τα συνεχιζόμενα φρικτά εγκλήματα, να αναλάβουν επειγόντως δράση για την προστασία αθώων πολιτών και να καταστήσουν τους τρομοκράτες ηγέτες των ισραηλινών δυνάμεων υπόλογους για τα εγκλήματά τους».

Τον Απρίλιο στο άκουσμα της είδησης για τη δολοφονία των γιων και των εγγονών του ο Χανίγια είχε δηλώσει:

«Ο λαός μας και όλες οι οικογένειες της Γάζας έχουν πληρώσει βαρύ τίμημα με αίμα, και εγώ είμαι ένας από αυτούς», σημειώνοντας ότι το αίμα των δικών του παιδιών δεν αξίζει παραπάνω από το αίμα όλων των Παλαιστινίων που έχουν σκοτωθεί μέχρι τώρα.

Η στιγμή που ο Χανίγια μαθαίνει για τον θάνατο των γιων του:

This is the moment Hamas leader Ismail Haniyeh received news that his sons were killed by an Israeli air strike in Gaza.

The Israel Defence Forces confirmed it killed Haniyeh’s three sons – claiming they were terrorists. https://t.co/kZbq4EJuSO pic.twitter.com/6snh5yTrrp

— Sky News (@SkyNews) April 11, 2024