Μεταξύ των διαδηλωτών που συμμετείχαν στα επεισόδια στην Κένυα βρέθηκε η Άουμα Ομπάμα, ετεροθαλής αδερφή του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα, η οποία δέχθηκε επίθεση με δακρυγόνα την ώρα που μιλούσε στο CNN.

Το περιστατικό συνέβη νωρίτερα σήμερα (Τρίτη 25/06) σε ζωντανή μετάδοση, κατά τη διάρκεια των ταραχών στο Ναϊρόμπι.

Θυμίζεται ότι διαδηλωτές εισέβαλαν στο κοινοβούλιο την ώρα που λαμβάνονταν οι αποφάσεις της κυβέρνησης για τη φορολογία. Ατυνομικοί άνοιξαν πυρ, ενώ καταγράφηκαν δεκάδες νεκροί και τραυματίες.

BREAKING: Auma Obama is tear-gassed by Kenya police live on CNN as she joins peaceful protests against over-taxation pic.twitter.com/XLpsvLlDyz

— Larry Madowo (@LarryMadowo) June 25, 2024