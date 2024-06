Αν και 16 χρόνων, ο Λαμίν Γιαμάλ είναι εκ των πρωταγωνιστών του Euro 2024 που διεξάγεται αυτή την περίοδο στα γήπεδα της Γερμανίας.

Ο νεαρός ακραίος επιθετικός της Μπαρτσελόνα οδηγεί εκ του ασφαλούς την Ισπανία, η οποία κατέκτησε ήδη την πρώτη θέση στον 2ο όμιλο και απόψε (24/6, 22:00) θα αγωνιστεί με αντίπαλο την Αλβανία, πριν τη φάση των «16» της διοργάνωσης.

Η ηλικία του Γιαμάλ αναμφίβολα εντυπωσιάζει τους πάντες, αλλά είναι πιθανό εκείνη να βάλει σε μπελάδες την Ισπανία. Και αυτό διότι στη Γερμανία υπάρχει νόμος ο οποίος απαγορεύει σε κάθε ανήλικο να εργάζεται μετά τις 20:00 το βράδυ, χωρίς τη συναίνεση των γονιών του.

Βέβαια, για τους ανήλικους αθλητές υπάρχει μια ιδιαιτερότητα που τους επιτρέπει, υπό προϋποθέσεις, να αγωνίζονται έως τις 23:00. Για τον Γιαμάλ μέχρι στιγμής στον όμιλο δεν έχει υπάρξει κάποιο θέμα.

Στον αγώνα με την Ιταλία αντικαταστάθηκε στο 70′ (ο αγώνας τελείωσε λίγο πριν τις 23:00 τοπική ώρα Γερμανίας). Με την Αλβανία απόψε λογικά ο Λουίς Ντε Λα Φουέντε δεν θα τον χρησιμοποιήσει, καθώς το ματς είναι βαθμολογικά αδιάφορο και ως εκ τούτου αναμένεται να προχωρήσει σε εκτεταμένο ροτέισον.

Από εδώ και πέρα όμως αρχίζουν τα… δύσκολα για τον Γιαμάλ. Και αυτό διότι στα νοκ-άουτ ενδέχεται να υπάρξουν παρατάσεις, που να οδηγήσουν κάποιον ή κάποιους αγώνες της Ισπανίας στο να ολοκληρωθούν μετά τις 23:00.

Σύμφωνα με τον νόμο της Γερμανίας, η Ισπανία θα πρέπει να πληρώσει πρόστιμο 30.000 ευρώ -για κάθε ένα παιχνίδι- στο γερμανικό κράτος σε περίπτωση που ο Γιαμάλ… εργαστεί μετά τις 23:00.

Και η Γερμανία δεν είναι χώρα που κάνει… εκπτώσεις στους νόμους της. Ούτε καν αν πρόκειται για Euro ή την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ισπανίας…

