Ο Ρίσι Σούνακ είναι πιθανόν να γίνει ο πρώτος εν ενεργεία πρωθυπουργός που χάνει την έδρα του σε γενικές εκλογές, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση που προβλέπει ένα καταστροφικό αποτέλεσμα για τους Τόρις στις εκλογές της 4ης Ιουλίου. Οι Εργατικοί θα μπορούσαν να κερδίσουν 516 βουλευτές, κάτι που θα έδινε στον αρχηγό τους Κιρ Στάρμερ μια κολοσσιαία πλειοψηφία – ξεπερνώντας κατά πολύ την πλειοψηφία του Τόνι Μπλερ στους θριάμβους του 1997 και 2001. Αυτά δείχνει η ανάλυση δημοσκοπικής εταιρείας για την εφημερίδα Telegraph που προβλέπει ότι οι Συντηρητικοί θα μπορούσαν να πέσουν σε μόλις 53 έδρες, από 365 στις εκλογές του 2019. Δηλαδή ο λόγος των εδρών μεταξύ Εργατικών και Συντηρητικών μπορεί να είναι ακόμα και 10 προς 1.

Η ίδια δημοσκόπηση δείχνει ότι οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες θα μπορούσαν να ανέβουν στις 50 έδρες, από 11, και να ανταγωνιστούν τους Τόρις ως κορυφαίο κόμμα της αντιπολίτευσης. Δύο άλλες έρευνες που δημοσιεύθηκαν την ίδια ημέρα δίνουν επίσης απογοητευτικές, αν και κατά τι λιγότερο, προβλέψεις για τους Συντηρητικούς.

Ωστόσο, και οι τρεις ταιριάζουν με άλλες πρόσφατες δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι οι Τόρις οδεύουν προς μια συντριπτική ήττα στις 4 Ιουλίου. Μια έρευνα MRP από την YouGov για τους Times προέβλεψε ότι οι Εργατικοί θα κερδίσουν 425 βουλευτές, ενώ οι Τόρις θα βυθιστούν σε 108 βουλευτές, ενώ προβλέπει ότι ο Σούνακ θα διατηρήσει την έδρα του. Εν τω μεταξύ, μια δημοσκόπηση του MRP από τη More In Common, μια εταιρεία πολιτικών συμβούλων, ανέφερε ότι οι Εργατικοί θα κερδίσουν 406 βουλευτές, με τους Συντηρητικούς να έχουν 155 βουλευτές. Τα αποτελέσματα της έρευνας More In Common ήταν τα πιο ευνοϊκά για το κόμμα του Σούνακ στις πρόσφατες δημοσκοπήσεις μεγάλης κλίμακας, παρότι το μοντέλο προέβλεψε ότι οι Τόρις εξακολουθούν να οδεύουν προς μια συντριπτική ήττα.

Ερεύνα για στοιχηματισμό

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, αρκετοί υποψήφιοι των Τόρις και συνεργάτες του Σούνακ ερευνώνται για στοιχηματισμό, καθώς κατηγορούνται ότι στοιχημάτισαν για την ημερομηνία διεξαγωγής των πρόωρων εκλογών στη Βρετανία – την οποία γνώριζαν μέσω του πρωθυπουργού.

Συγκεκριμένα, τουλάχιστον δύο υποψήφιοι των Συντηρητικών, μαζί και ο διευθυντής εκστρατείας του κόμματος, εξετάζονται από την Επιτροπή Τυχερών Παιχνιδιών της Βρετανίας για στοιχήματα που αφορούν την ημερομηνία της ψηφοφορίας. Ο Κρεγκ Γουίλιαμς, υποψήφιος των Τόρις και κοινοβουλευτικός βοηθός του πρωθυπουργού, ήταν ο πρώτος που τέθηκε υπό έλεγχο. Φέρεται να έχει στοιχηματίσει 100 στερλίνες, λίγες μέρες πριν ο βρετανός πρωθυπουργός προκηρύξει τις πρόωρες εκλογές. Επίσης έχει ήδη συλληφθεί ένας σωματοφύλακας του Ρίσι Σούνακ για τον ίδιο λόγο.

Μεγάλο ενδιαφέρον, βέβαια, συγκεντρώνει και η επανεμφάνιση του Νάιτζελ Φάρατζ στην πολιτική σκηνή του Ηνωμένου Βασιλείου. Ενώ η δημοσκόπηση για την Telegraph αφήνει ανοιχτή την πιθανότητα να μην καταφέρει να εκλεγεί, που σημαίνει μια όγδοη αποτυχία για τον επικεφαλής του κόμματος Reform UK, άλλη δημοσκόπηση – που όμως χρηματοδοτείται από επιχειρηματία που έχει στενή σχέση με το κόμμα – δείχνει πως ο Φάρατζ θα εκλεγεί και μάλιστα με μεγάλο ποσοστό. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι θα συγκεντρώσει ακόμα και 42% στην κούρσα για την έδρα του Εσεξ και θα κερδίσει την έδρα του Κλάκτον με τη μεγαλύτερη μετατόπιση ψήφων στη σύγχρονη εκλογική ιστορία της χώρας.

Η Survation, η εταιρεία που πραγματοποίησε την έρευνα, αναφέρει ότι η κλίμακα της προβλεπόμενης μετατόπισης ψηφοφόρων από τους Τόρις στο Reform UK θα είναι «εξαιρετικά σπάνια» και «άνευ προηγουμένου στη σύγχρονη εκλογική ιστορία».

Την έδρα κατέχει από το 2017 ο Τζάιλς Γουότλινγκ, που ανήκει στους Τόρις. Το 2019, όταν ο Μπόρις Τζόνσον έθεσε το Brexit στο επίκεντρο της εκστρατείας του, ο Γουότλινγκ εξασφάλισε πλειοψηφία 24.702 συγκεντρώνοντας 72%.