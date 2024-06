Έξι κρατούμενοι, ορισμένοι με διασυνδέσεις με το Ισλαμικό Κράτος, έπιασαν ομήρους σωφρονιστικούς υπαλλήλους σε ένα κέντρο προσωρινής κράτησης στη νότια περιοχή Ροστόφ της Ρωσίας και ζητούν ελεύθερη διέλευση σε διαπραγματεύσεις με τις αρχές, μετέδωσαν ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Οι άνδρες, μεταξύ των οποίων ορισμένοι είναι ήδη καταδικασμένοι για τρομοκρατικά εγκλήματα, έσπασαν τα κάγκελα ενός παραθύρου στο κελί τους και μπήκαν σε ένα δωμάτιο φρουρών όπου έπιασαν ομήρους τουλάχιστον δύο σωφρονιστικούς υπαλλήλους, ανέφερε το Baza, ένα κανάλι στο Telegram.

Κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ορισμένοι από τους κρατούμενους κατηγορούνται για εγκλήματα τρομοκρατίας, συμπεριλαμβανομένης δεσμών με το Ισλαμικό Κράτος, που είχε αναλάβει την ευθύνη για μια θανατηφόρα επίθεση σε μια αίθουσα συναυλιών της Μόσχας τον Μάρτιο.

Η Ομοσπονδιακή Σωφρονιστική Υπηρεσία της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι δύο εργαζόμενοι ενός κέντρου προφυλάκισης στο Ροστόφ πιάστηκαν όμηροι. «Το κέντρο λειτουργεί κανονικά, η κατάσταση είναι υπό έλεγχο», ανέφερε η υπηρεσία. Πρόσθεσε ότι οι δυνάμεις επιβολής του νόμου βρίσκονται στο σημείο.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax οι κρατούμενοι ζήτησαν αυτοκίνητο και ελεύθερη διέλευση.

Πυρά ακούγονται κοντά στο κέντρο κράτησης στο Ροστόφ, στη νότια Ρωσία, όπου φυλακισμένοι έπιασαν ομήρους σωφρονιστικούς υπαλλήλους, νωρίτερα σήμερα, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο RIA.

Several prisoners took prison staff hostage and filmed them in Russia’s Rostov pre-trial detention facility.

Local sources claim invaders call themselves “Mujahideen of the Islamic State” and that negotiations are underway with them. pic.twitter.com/2XcWmPrywA

— Clash Report (@clashreport) June 16, 2024