Νεκροί είναι οι κρατούμενοι που έπιασαν ομήρους δύο σωφρονιστικούς υπαλλήλους μέσα σε κέντρο κράτησης στο Ροστόφ, στη νότια Ρωσία. Παράλληλα οι σωφρονιστικοί υπαλλήλοι απελευθερώθηκαν.

Νωρίτερα έξι κρατούμενοι, ορισμένοι με διασυνδέσεις με το Ισλαμικό Κράτος, έπιασαν ομήρους σωφρονιστικούς υπαλλήλους και ζήτησαν ελεύθερη διέλευση, κατά την διάρκεια διαπραγματεύσεων με τις αρχές, μετέδωσαν ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Οι άνδρες, μεταξύ των οποίων ορισμένοι είναι ήδη καταδικασμένοι για τρομοκρατικά εγκλήματα, έσπασαν τα κάγκελα ενός παραθύρου στο κελί τους και μπήκαν σε ένα δωμάτιο φρουρών όπου έπιασαν ομήρους τουλάχιστον δύο σωφρονιστικούς υπαλλήλους, ανέφερε το Baza, ένα κανάλι στο Telegram.

Κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ορισμένοι από τους κρατούμενους κατηγορούνται για εγκλήματα τρομοκρατίας, συμπεριλαμβανομένης δεσμών με το Ισλαμικό Κράτος, που είχε αναλάβει την ευθύνη για μια θανατηφόρα επίθεση σε μια αίθουσα συναυλιών της Μόσχας τον Μάρτιο.

Η Ομοσπονδιακή Σωφρονιστική Υπηρεσία της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι δύο εργαζόμενοι ενός κέντρου προφυλάκισης στο Ροστόφ πιάστηκαν όμηροι. «Το κέντρο λειτουργεί κανονικά, η κατάσταση είναι υπό έλεγχο», ανέφερε η υπηρεσία.

Τέλος, πρόσθεσε ότι οι δυνάμεις επιβολής του νόμου βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στο σημείο. Το πρακτορείο ειδήσεων Interfax ανέφερε ότι οι κρατούμενοι ζήτησαν αυτοκίνητο και ελεύθερη διέλευση.

