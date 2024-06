Ολοκληρώθηκε από τον ιατροδικαστή της Ρόδου η νεκροψία – νεκροτομή στη σορό του Βρετανού γιατρού και παρουσιαστή του BBC Μάικλ Μόσλεϊ, ο οποίος βρέθηκε χθες νεκρός στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας στη Σύμη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τη νεκροψία προκύπτει ότι δεν υπάρχουν κακώσεις που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια. Λόγω του ότι η σορός είναι σε προχωρημένη σήψη, η αιτία θανάτου κρίνεται απροσδιόριστη, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ. Ο Μόσλει που παραθέριζε στο νησί της Σύμης, αγνοείτο από την περασμένη Τετάρτη. Είχε πάει για μπάνιο και επέστρεφε με τα πόδια από δυσπρόσιτη παραλία.

Πλάνα από κάμερες κλειστού κυκλώματος τον είχαν καταγράψει λίγα λεπτά πριν τον θάνατό του, να περνά μέσα από το χωριό Πεδί, συγκεκριμένα έξω από μία ταβέρνα.

New exclusive footage of a man believed to be Michael Mosley as he walked past the marina of Pedi village on the island of #Symi. He has been missing since 5/6. #mosley #michaelmosley @DrMichaelMosley #Greece pic.twitter.com/2ztQsgjmb8

— 𝙺𝚘𝚜𝚝𝚊𝚜 𝙺𝚊𝚕𝚕𝚎𝚛𝚐𝚒𝚜 (@KallergisK) June 8, 2024