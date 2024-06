Ο Δρ Μάικλ Μόσλεϊ, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μετά την εξαφάνισή του ενώ βρισκόταν σε διακοπές στη Σύμη, ήταν ένας από τους πιο γνωστούς παρουσιαστές της βρετανικής τηλεόρασης και του ραδιοφώνου.

Ο Μόσλεϊ ήταν σταθερό μέλος των ερτζιανών για σχεδόν δύο δεκαετίες, γνωστός για το ελκυστικό και συμπαθητικό ύφος του στις εκπομπές που αφορούσαν τη διατροφή, την άσκηση και την ιατρική.

Το 2019, η Telegraph τον περιέγραψε ως «αναμφισβήτητα ό,τι πιο κοντινό έχει η Βρετανία σε εθνικό θησαυρό στον τομέα της ιατρικής επιστήμης».

Στις σειρές του περιλαμβάνονταν τα «Trust Me I’m a Doctor», «The Truth about Exercise» και «Lose a Stone in 21 Days», ενώ έγινε διάσημος για το ότι δοκίμαζε σχήματα και θεωρίες στον εαυτό του – από την ένεση δηλητηρίου φιδιού στο αίμα του μέχρι την κατανάλωση ταινιοσκωλήκων για να δει τι αντίκτυπο είχαν στον οργανισμό.

25 εκατομμύρια ακροατές σε όλο τον κόσμο

Εκατομμύρια άλλοι τον γνώριζαν από τις συμβουλές που έδινε στην εκπομπή The One Show του BBC One και στην εκπομπή This Morning του ITV.

Ήταν επίσης διάσημος για τη διάδοση των διαιτών 5:2 και Fast 800, οι οποίες υποστηρίζουν τη διαλειμματική νηστεία και τα γεύματα χαμηλής περιεκτικότητας σε υδατάνθρακες.

Εν τω μεταξύ, οι απλές, προσιτές συμβουλές υγείας στη σειρά Just One Thing του BBC Radio 4 προσέλκυσαν 25 εκατομμύρια ακροατές σε όλο τον κόσμο, ενώ νωρίτερα φέτος ανακοινώθηκε η τηλεοπτική εκδοχή της.

Ο Μόσλεϊ ξεκίνησε το Just One Thing το 2021, με κάθε επεισόδιο να επικεντρώνεται σε μία μόνο ιδέα για να βελτιώσουν οι ακροατές την υγεία και τον τρόπο ζωής τους.

Παρουσίασε περισσότερα από 100 επεισόδια, εξερευνώντας εύκολες συμβουλές για τη ζωή, από την πρωινή βόλτα και τον διαλογισμό μέχρι την παράλειψη και την κατανάλωση σοκολάτας.

Ηχογράφησε μια έκδοση της εκπομπής στο Hay Festival της περασμένης εβδομάδας και το πιο πρόσφατο επεισόδιο – σχετικά με τα οφέλη της αργής διατροφής – προβλήθηκε στο Radio 4 το πρωί της Πέμπτης.

Μετεκπαιδεύτηκε ως γιατρός στο Royal Free Hospital του Λονδίνου, με σκοπό να γίνει ψυχίατρος. Αντί όμως να χρησιμοποιήσει τις ικανότητές του σε ιατρικό επίπεδο, εντάχθηκε στο BBC ως βοηθός παραγωγού το 1985

Η ιστορία της ζωής του

Ο Μόσλεϊ γεννήθηκε στην Ινδία το 1957, προτού μετακομίσει στις Φιλιππίνες και στη συνέχεια πάει στην Αγγλία σε ηλικία επτά ετών για να φοιτήσει σε οικοτροφείο.

Το σχολείο «δεν ήταν μια φανταστική περίοδος της ζωής μου», δήλωσε στο Radio 4 το 2015.

«Στην πραγματικότητα έγινα πιο ευτυχισμένος, νομίζω, όταν πήγα στο πανεπιστήμιο. Υπήρξε λοιπόν μια αρκετά μεγάλη και σχετικά δυστυχισμένη περίοδος κατά την οποία πέρασα πάρα πολύ χρόνο στην Αγγλία στο οικοτροφείο και πάρα πολύ λίγο χρόνο με την οικογένειά μου».

Σπούδασε PPE (φιλοσοφία, πολιτική και οικονομικά) στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης πριν πιάσει δουλειά ως τραπεζίτης επενδύσεων, αλλά βαρέθηκε τα οικονομικά μετά από δύο χρόνια στη δουλειά.

Μετεκπαιδεύτηκε ως γιατρός στο Royal Free Hospital του Λονδίνου, με σκοπό να γίνει ψυχίατρος. Αντί όμως να χρησιμοποιήσει τις ικανότητές του σε ιατρικό επίπεδο, εντάχθηκε στο BBC ως βοηθός παραγωγού το 1985.

Ανέβηκε στην ιεραρχία και έγινε παραγωγός επιστημονικών εκπομπών όπως το Tomorrow’s World, το QED και το Horizon.

Είχε λάβει μέρος στην εκπομπή The Human Face, την οποία παρουσίαζε ο Τζον Κλιζ και στην οποία συμμετείχαν οι Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ, Πιρς Μπρόσναν και Ντέιβιντ Ατένμπορο, και η οποία αναγνωρίστηκε με υποψηφιότητα για Emmy το 2002.

Ο Μόσλεϊ έλαβε υποψηφιότητες Bafta για τη δουλειά του ως εκτελεστικός παραγωγός στο Leonardo, όπου ο Μαρκ Ράιλανς πρωταγωνιστούσε ως ζωγράφος, και Pompeii – The Last Day, και τα δύο το 2003.

Καριέρα στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο

Στη συνέχεια βρέθηκε μπροστά από την κάμερα, αφού ένας τηλεοπτικός παράγοντας ρώτησε ποιος θα παρουσίαζε ένα ντοκιμαντέρ που είχε προτείνει.

«Είπα, “Δεν έχω ιδέα”, και μου είπαν, “Γιατί δεν το κάνεις εσύ;”. Και κάπως έτσι βρέθηκα στην τηλεόραση».

Σύντομα έγινε γνωστός χάρη σε προγράμματα όπως το Make Me… του BBC One το 2009, στο οποίο πειραματίστηκε πάνω στον εαυτό του για να διαπιστώσει αν μπορούσε να κάνει τον εαυτό του πιο έξυπνο, να μείνει ξύπνιος και να καθυστερήσει τη γήρανση.

Στο όνομα τόσο της επιστήμης όσο και της ψυχαγωγικής τηλεόρασης, άλλα πράγματα στα οποία υπέβαλε τον εαυτό του ήταν να εκτεθεί σε αέριο CS, να συμμετάσχει σε διαγωνισμό για την κατανάλωση των πιο καυτών τσίλι στον κόσμο και να βιντεοσκοπηθεί να κάνει εξέταση παχέος εντέρου.

«Αναρωτιέσαι μήπως είναι πραγματικά ένας κρυφός μαζοχιστής που παίρνει την ευχαρίστησή του όταν τελειώσει η άδειά του», έγραψε αστειευόμενος ο τηλεκριτικός της εφημερίδας Times το 2020 –ένα πολύ πικρό σχόλιο σήμερα μετά από την εξέλιξη των γεγονότων.

Η Telegraph τον περιέγραψε ως «εν μέρει αστείος, εν μέρει ανθρώπινο πειραματόζωο, που δοκιμάζει εθελοντικά ριζοσπαστικές ιδέες στο όνομα της βελτίωσης της δημόσιας κατανόησης γύρω από το σώμα και το μυαλό».

Αυτοπειραματιστής και ο ίδιος

Ο Μόσλεϊ είπε ότι η ιδέα για τον αυτο-πειραματισμό του ήρθε μετά από μια εκπομπή για έναν επιστήμονα που αγωνιζόταν να αποδείξει την αποτελεσματικότητα μιας θεραπείας για το έλκος του στομάχου – και τελικά αυτοτραυματίστηκε σκόπιμα.

«Ανακάλυψα ότι σχεδόν όλες οι μεγάλες ιατρικές ανακαλύψεις έγιναν από αυτοπειραματιστές, είτε επρόκειτο για εμβόλια, αναισθητικά ή οτιδήποτε άλλο», δήλωσε στο Radio 4 το 2015. «Και έτσι σκέφτηκα ότι αυτή είναι μια καταπληκτική ιδέα».

Το 2012 το ντοκιμαντέρ του BBC The Truth About Exercise (Η αλήθεια για την άσκηση) διερεύνησε ποιοι επωφελούνται περισσότερο από διαφορετικούς τύπους αερόβιας προπόνησης, ενώ το 2013 το The Truth About Personality (Η αλήθεια για την προσωπικότητα) ακολούθησε παρόμοια μορφή, αλλά επικεντρώθηκε σε διαφορετικές απόψεις για τη ζωή και πώς να τις αλλάξετε.

Την ίδια χρονιά, βοήθησε στην επαναφορά του προγράμματος «Trust Me I’m a Doctor», το οποίο είχε αρχικά δημιουργήσει στα τέλη της δεκαετίας του 1990.

Αυτή τη φορά ήταν επικεφαλής των παρουσιαστών που εξέταζαν διάφορους ισχυρισμούς για την υγεία, προσελκύοντας περισσότερους από τρία εκατομμύρια τηλεθεατές.

Οι δίαιτες του προσέλκυσαν μεγάλη προσοχή

Κάποια από τα έργα του έχουν θεωρηθεί αμφιλεγόμενα, όπως η σειρά του 2021 «Lose a Stone in 21 Days» (Χάστε την πέτρα στα νεφρά σε 21 ημέρες) για το Channel 4.

Ουσιαστικά ισχυρίστηκε ότι ήταν δυνατό να χάσει κανείς μια πέτρα σε τρεις εβδομάδες με ακραίο περιορισμό των θερμίδων.

Αυτό δέχτηκε αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τη φιλανθρωπική οργάνωση Beat για τις διατροφικές διαταραχές να δηλώνει ότι επέκτεινε τις ώρες λειτουργίας της γραμμής βοήθειας για να υποστηρίξει όποιον επηρεάστηκε από τη σειρά.

Ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας απάντησε ότι το Channel 4 είχε μιλήσει με την Beat «πολύ πριν βγει το πρόγραμμα».

Οι δίαιτες του Μόσλεϊ υποστήριζαν μια παρόμοια προσέγγιση, με τη δίαιτά του Fast 800 Diet να συνιστά σε όσους επιθυμούν να χάσουν βάρος να αναλάβουν ένα πρόγραμμα γευμάτων 800 θερμίδων την ημέρα, το οποίο είναι χαμηλό σε υδατάνθρακες και περιλαμβάνει μεσογειακά τρόφιμα.

Οι δίαιτες του προσέλκυσαν μεγάλη προσοχή, τόσο για τις μεθόδους όσο και για την επιστημονική τους ακρίβεια.

Ήταν όμως δημοφιλείς και δημοσίευσε πολλά βιβλία για τη Fast 800, καθώς και τίτλους όπως Fast Exercise, 4 Weeks to Better Sleep, και ένα συνοδευτικό βιβλίο για το Just One Thing.

Αν και είχε τα προσόντα του γιατρού, ο Μόσλεϊ δε θεωρήθηκε ποτέ επίσημα γιατρός.

Άφησε πίσω του τη σύζυγό του, Κλερ Μπέιλι, επίσης γιατρό και συγγραφέα, και τέσσερα παιδιά.

*Με στοιχεία από bbc.com