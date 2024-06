Ένα από τα ανερχόμενα ονόματα της χιπ χοπ σκηνής στη Σουηδία έχασε τη ζωή του σε περιστατικό με πυροβολισμούς στην πόλη Γκέτεμποργκ την Τρίτη.

Ο C.Gambino, γνωστός ως «ο μασκοφόρος ράπερ» έχασε τη ζωή του όταν ενώ ήταν σταθμευμένος με το όχημά του και δέχθηκε επίθεση από αγνώστους με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Ο 26χρονος, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Καράρ Ραμαντάν, μάλιστα τον περασμένο μήνα είχε ανακηρυχθεί ράπερ της χρονιάς στη σκανδιναβική χώρα.

Σύμφωνα με την αστυνομία έπεσε νεκρός από πυρά σε έναν χώρο στάθμευσης, όταν δέχθηκε πολλούς πυροβολισμούς μετά από επίθεση, στην οποία συμμετείχαν «πολλοί άνδρες».

Ο Τόμας Φούξμποργκ, εκπρόσωπος της αστυνομίας της περιοχής, δήλωσε ότι οι Αρχές ενημερώθηκαν για την επίθεση σε χώρο στάθμευσης στις 22:42.

Είπε ότι όταν έφτασαν, ο C.Gambino είχε ήδη δεχθεί τους πυροβολισμούς και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου άφησε την τελευταία του πνοή λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

Η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα για τη δολοφονία και προσπαθεί να χαρτογραφήσει τις κινήσεις του «μασκοφόρου ράπερ» μέχρι την επίθεση.

Όπως ανέφερε ο Φούξμποργκ οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι «αρκετοί άνδρες τον περίμεναν στο πάρκινγκ όταν πήγε να αφήσει το αυτοκίνητό του» και ότι στη συνέχεια διέφυγαν.

Η αστυνομία προσήγαγε έκτοτε αρκετά άτομα για ανάκριση, αλλά δεν έχει ύποπτους και δεν προχώρησε σε συλλήψεις.

Ο C.Gambino ήταν γνώριμος των Αρχών με την αστυνομία να τον περιγράφει ως «πρώην εγκληματία», αλλά τόνισε ότι το κίνητρο της επίθεσης δεν είναι ακόμη γνωστό.

Πάντως, όπως διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο μία εκπρόσωπος Τύπου της αστυνομίας, αυτός ο φόνος «συνδέεται με μια διαμάχη μεταξύ συμμοριών».

Παρόλα αυτά, δήλωσαν ότι η έρευνα «φαίνεται να βρίσκεται σε καλό δρόμο» και ότι ενδιαφέρονται για ένα ασημί Volvo V70 που είχε παρατηρηθεί στο πάρκινγκ κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών.

Σε φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν από το σημείο της επίθεσης διακρίνεται μια γυάλινη πόρτα του πάρκινγκ διάτρητη από τουλάχιστον δύο σφαίρες.

