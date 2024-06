Ποιες είναι οι προοπτικές της ναυτιλίας και ειδικά της ναυτιλίας ως προς τη μεταφορά ενέργειας; Αυτό ήταν το κεντρικό ερώτημα που απασχόλησε ένα πολύ ενδιαφέρον πάνελ οργανωμένο από την Tradewinds στο πλαίσιο των φετινών Ποσειδωνίων.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης υπογράμμισε κατ’ αρχάς ότι στη ναυτιλία οι προβλέψεις δεν είναι εύκολες: «Εμείς στοιχηματίζουμε σε αυτό που συνέβη χθες, σε αυτό που συμβαίνει τώρα και αυτό που θα συμβεί αύριο. Θα αναφέρω ορισμένους παράγοντες που λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας για το τι κάνουμε στο μέλλον και επίσης ορισμένους άλλους παράγοντες που είναι δύσκολο να προβλέψουμε, καθώς ό,τι λαμβάνουμε υπόψη μας σήμερα μπορεί να φανεί ακαδημαϊκό αύριο και να έχει μεγάλες εκπλήξεις. Γιατί έτσι είναι η ναυτιλία, γι’ αυτό και οι προβλέψεις δεν επαληθεύονται πάντα».

Για να τεκμηριώσει τη δυνατότητα μιας πιο αισιόδοξης προσέγγισης ο ιδρυτής και πρόεδρος της Capital Maritime & Trading Corp σημείωσε: «Βλέπουμε ότι στις μέρες μας ο παγκόσμιος πληθυσμός αυξάνεται και ότι όταν οι χώρες αναπτύσσονται και οι πληθυσμοί αποκτούν ηλεκτρικό ρεύμα και φώτα, είναι πολύ δύσκολο να το σταματήσουμε. Η καθυστέρηση είναι μέχρι να αναπτυχθεί η χώρα».

Σε αυτό το πλαίσιο υπογράμμισε ότι η ανησυχία ότι την αισιοδοξία θα διαδεχτεί μια απότομη επιδείνωση όπως το 2008 δεν είναι δικαιολογημένη: «Επειδή πολλοί άνθρωποι ανησυχούν ότι όλη αυτή η αισιοδοξία που βλέπουμε στα Ποσειδώνια του 2024 μοιάζει με το 2008 και 2-3 μήνες αργότερα άρχισε η κατάρρευση με τα subprimes, τη Lehmann Brothers, σήμερα βλέπουμε κάτι που δεν μπορούσαμε να δούμε πριν από 15 ή 20 χρόνια. Τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά από ό,τι ήταν πριν από 16 χρόνια. Πρώτα από όλα, η ζήτηση για ενέργεια αυξάνεται πολύ και βλέπουμε ότι, λόγω της Τεχνητής Νοημοσύνης, χρειαζόμαστε, ειδικά στις ΗΠΑ αλλά και στην Ευρώπη, πολύ περισσότερη ενέργεια και νερό, κάτι που θα είναι πολύ σημαντικό για τα επόμενα χρόνια και πιο σημαντικό από ό,τι ήταν μέχρι σήμερα».

Το άλλο στοιχείο αισιοδοξίας κατά τον Βαγγέλη Μαρινάκη σχετίζεται με την αύξηση των παραγγελιών για νέα πλοία: «Για πολλούς τύπους πλοίων τα τελευταία 10 χρόνια οι παραγγελίες νέων πλοίων ήταν ελάχιστες ή ανύπαρκτες, και αυτό μας δίνει αισιοδοξία για το μέλλον και φυσικά βλέπουμε τι συμβαίνει με το LNG και αναμένουμε πολύ μεγαλύτερη παραγωγή τα επόμενα 2-3 χρόνια. Βλέπουμε σταθερή ζήτηση εκεί – και φυσικά, από την άλλη πλευρά, αύριο μπορεί να γίνει ένας σοβαρός εμπορικός πόλεμος μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ και ό,τι συζητάμε σήμερα δεν θα υπάρχει. Ετσι στοιχηματίζουμε στην καλή πλευρά και ελπίζουμε να μην αντιμετωπίσουμε μεγάλες εκπλήξεις στο εγγύς μέλλον».

Αισιόδοξος φάνηκε ο Βαγγέλης Μαρινάκης σε σχέση με την επίπτωση που θα έχει η κατάσταση στη διώρυγα του Σουέζ στη ναυτιλία: «Αυτό που συμβαίνει τους τελευταίους 3-4 μήνες στη διώρυγα του Σουέζ είναι κάτι που δεν έχουμε δει ακόμη τις επιπτώσεις του. Προς το τέλος του έτους ή το δεύτερο εξάμηνο του έτους ίσως εκπλαγούμε όταν δούμε ότι η επίδραση στην αγορά θα είναι πιο σημαντική και θα δούμε πολύ καλύτερες αγορές, ειδικά στα εμπορευματοκιβώτια και στο ξηρό φορτίο. Είναι κάτι που δεν έχουμε δει μέχρι στιγμής, όπως το έχουμε δει στα δεξαμενόπλοια».

Υγιής αγορά και ναυλωτές πρόθυμοι να πληρώσουν περισσότερο

Σε σχέση με τη μεγάλη πρόκληση των πλοίων που μεταφέρουν τα εναλλακτικά καύσιμα αλλά και το διοξείδιο του άνθρακα ο Βαγγέλης Μαρινάκης εμφανίστηκε αισιόδοξος: «Βλέπουμε μια υγιή αγορά και επίσης βλέπουμε ναυλωτές που ένα ή δύο χρόνια πριν από την παράδοση είναι πρόθυμοι να πληρώσουν πολύ περισσότερα χρήματα για πλοία, κάτι που δεν γινόταν πριν από μερικά χρόνια. Από την άλλη πλευρά, όσον αφορά τα πλοία μεταφοράς CO 2 , το ίδιο πλοίο μπορεί να δραστηριοποιηθεί στο εμπόριο LPG και στο εμπόριο αμμωνίας [ενν. πρόκειται για πλοία] σε μεγέθη που δεν έχουν κατασκευαστεί καθόλου τα τελευταία 5 χρόνια, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούμε να αντέξουμε οικονομικά να περιμένουμε ή ακόμα και να κάνουμε καλύτερες εμπορικές συμφωνίες στο LPG παρά στο CO 2 . Αλλά φυσικά βλέπουμε μεγάλη ζήτηση στο CO 2 και είναι θέμα χρόνου πότε θα είναι έτοιμα να μετακινηθούν τα φορτία CO 2 . Σίγουρα η προοπτική αυτή είναι ήδη εδώ, το βλέπουμε από τη βιομηχανία και ελπίζουμε ότι αυτό που έχουμε κάνει θα είναι μια πολύ καλή επένδυση και επίσης θα συμβάλει σε ένα υγιέστερο περιβάλλον».

Ευθύνη των κυβερνήσεων να εξασφαλίσουν ότι οι κυρώσεις δουλεύουν με σοβαρό τρόπο

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης στάθηκε και σε ένα άλλο σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ναυτιλία, τον «σκοτεινό στόλο» που δεν έχει συμμορφωθεί με τις κυρώσεις στη Ρωσία, διαμορφώνοντας μια άνιση και προβληματική συνθήκη. «Αν υπολογίσουμε ότι ο “σκοτεινός στόλος” όπως είπατε είναι κοντά στα 1.000 πλοία, ότι σε καθημερινή βάση πλέουν στη Μεσόγειο, στη Βαλτική, σε όλη την Ευρώπη, τι κάνουμε γι’ αυτό; Ακολουθούμε τους κανονισμούς, κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε και δίπλα στο πλοίο μας πλέει και ένα πλοίο του “σκοτεινού στόλου” και προκαλεί ρύπανση, συγκρούσεις, οτιδήποτε».

Σε αυτή τη βάση ο Βαγγέλης Μαρινάκης υπογράμμισε ότι υπάρχει μια ευθύνη των κυβερνήσεων να εξασφαλίσουν ότι οι κυρώσεις λειτουργούν με έναν σοβαρό τρόπο και δεν καταλήγουν σε μια «τιμωρία» των καταναλωτών και της οικονομίας: «Νομίζω ότι οι κυβερνήσεις δεν έχουν κάνει αρκετά για να το αποτρέψουν αυτό, συν τις ταξινομήσεις, συν την ασφάλιση, και νομίζω ότι όλοι ακολουθούμε τους κανονισμούς, σεβόμαστε τις κυρώσεις, αλλά ταυτόχρονα όλα αυτά συμβαίνουν και μπορούν εύκολα να συμβαίνουν, και έχουν συμβεί, δεν έχουν κανένα νόημα».

Για την κατάκτηση του Youth League: επίτευγμα που προκύπτει από σκληρή δουλειά στην ακαδημία

Από τη συζήτηση δεν έλειψε και το ποδόσφαιρο. Σχολιάζοντας τις επιτυχίες του Ολυμπιακού και ειδικά της νεανικής ομάδας ο Βαγγέλης Μαρινάκης τόνισε ότι «η ομάδα νέων κατέκτησε το Youth League του Champions League της UEFA, και για πρώτη φορά στην ιστορία της UEFA μία ομάδα κερδίζει και τους δύο τίτλους. Αλλά δεν είναι τόσο νέο, 19 ετών στο σύγχρονο ποδόσφαιρο δεν είναι κάποιος μικρός. Θέλω να πω, όλες αυτές οι ομάδες που παίξαμε, η Μπάγερν, η Μιλάνο, στην ανδρική ομάδα, έχουν τουλάχιστον ένα ελάχιστο από τρεις έως έξι παίκτες 18 και 19 ετών στην πρώτη ομάδα. Νομίζω ότι αυτό ήταν ένα μεγάλο επίτευγμα, αλλά δείχνει ότι αυτό προκύπτει από τη σκληρή δουλειά στην ακαδημία. Και νομίζω ότι αυτό είναι το μέλλον, οι ομάδες, είναι πολύ καλό για τη χώρα».

Οσο για το ζήτημα του γηπέδου της Νότιγχαμ Φόρεστ, ο Βαγγέλης Μαρινάκης υπογράμμισε για άλλη μια φορά ότι σκοπός του παραμένει να αποκτήσει μεγαλύτερης χωρητικότητας γήπεδο η ομάδα: «Θα προσπαθήσουμε να αυξήσουμε τη χωρητικότητα παίρνοντας την άδεια από το Τοπικό Συμβούλιο, διαφορετικά έχουμε βρει μια περιοχή όπου μπορούμε να χτίσουμε γήπεδο με χωρητικότητα 50.000 ή 55.000 θεατές που θα αλλάξει όλη την περιοχή. Πολύ σύντομα θα πρέπει να αποφασίσουμε. Αλλά σίγουρα θα προχωρήσουμε με αυτό το μεγάλο σχέδιο».