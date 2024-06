Η Opel επεκτείνει τώρα τη γκάμα των κινητήρων που διατίθεται για πρώτη φορά ως Υβριδικό, με τεχνολογία 48V.

Το νέο μοντέλο φέρει κάτω από το καπό του ως επιλογές τους νέους υπερτροφοδοτούμενους τρικύλινδρους βενζινοκινητήρες 1.2 lt, απόδοσης 74 kW/100 hp και 100 kW/136 hp, που έχουν εξελιχθεί ειδικά για την υβριδική έκδοση. Οι κινητήρες συνδυάζονται με ένα νέο, ηλεκτροκίνητο 6-τάχυτο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη και έναν ηλεκτροκινητήρα 21 kW/28 hp.

Η υβριδική τεχνολογία προσφέρει ένα ευρύ φάσμα πλεονεκτημάτων, ιδίως για αυτούς που κινούνται συνήθως σε αστικό περιβάλλον. Σε σύγκριση με το αντίστοιχο συμβατικό μοντέλο, η κατανάλωση καυσίμου και οι εκπομπές CO 2 μειώνονται κατά περίπου 18%. Το Corsa Hybrid κινείται αμιγώς ηλεκτρικά σε χαμηλές ταχύτητες στην πόλη, προσφέροντας παράλληλα υψηλό επίπεδο οδηγικής άνεσης.

Το Corsa Hybrid προσφέρει μια ιδιαίτερα αποδοτική και φιλική προς το χρήστη οδηγική εμπειρία. Σε σύγκριση με το βενζινοκίνητο Corsa 1.2 lt με 8-τάχυτο αυτόματο κιβώτιο το νέο Corsa Hybrid 74 kW/100 hp με την τεχνολογία 48V μπορεί να εξοικονομήσει σχεδόν 1lt καυσίμου ανά 100 km (περίπου 18%) και να μειώσει επίσης τις εκπομπές CO 2 . Το ίδιο ισχύει και για το Corsa Hybrid GS με απόδοση 100 kW/136 hp. Και εδώ, η κατανάλωση καυσίμου και οι εκπομπές CO 2 μειώνονται κατά περίπου 18%, στα 4,7-4,6 lt/100 km και 106-103 g/km CO 2 , σε σχέση με το αντίστοιχο βενζινοκίνητο μοντέλο (WLTP).

Το σύστημα προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα, κυρίως στην κυκλοφορία μέσα στην κίνηση της πόλης. Ο ηλεκτροκινητήρας υποβοηθά τον βενζινοκινητήρα ιδιαίτερα κατά την επιτάχυνση και κατά την εκκίνηση από στάση.

Στον εξοπλισμό του ξεχωρίζει η πλήρως ψηφιακή οθόνη ενημέρωσης οδηγού (στάνταρ στις εκδόσεις GS και GS Pack) που εμφανίζει με ευκρίνεια όλες τις σημαντικές ενδείξεις. Υπάρχει επίσης μια μόνιμη ένδειξη ισχύος (Power, Eco ή Charge), καθώς και μια οθόνη που παρέχει πληροφόρηση σχετικά με τη ροή ενέργειας μεταξύ της μπαταρίας, του βενζινοκινητήρα και των τροχών, καθώς και την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας.

Οι επιβάτες του Corsa Hybrid απολαμβάνουν άριστη συνδεσιμοτητα, χάρη στο σύστημα infotainment του νέου Corsa, με την έγχρωμη οθόνη αφής των 10’’. Βασίζεται στις ενσωματωμένες πλατφόρμες Snapdragon® Cockpit και Auto Connectivity της Qualcomm Technologies, Inc.2 και προσφέρει, μεταξύ άλλων, προηγμένα γραφικά, multimedia και επιλογές συνδεσιμότητας, όπως Wi-Fi, Bluetooth και 4G. Επιπλέον, τα συμβατά smartphones συνδέονται ασύρματα μέσω Apple CarPlay και Android Auto στα multimedia συστήματα του αυτοκινήτου, ενώ έχουν και τη δυνατότητα επαγωγικής φόρτισης.

Κορυφαίες τεχνολογίες για απαράμιλλη άνεση και ασφάλεια

Το νέο Corsa Hybrid διαθέτει στον βασικό εξοπλισμό του πολυάριθμες τεχνολογίες και συστήματα υποβοήθησης οδηγού, όπως το σύστημα προειδοποίησης εμπρόσθιας σύγκρουσης με αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης και ανίχνευση πεζών, το προσαρμοζόμενο σύστημα ελέγχου ταχύτητας, καθώς και τα συστήματα διατήρησης στη λωρίδα κυκλοφορίας, αναγνώρισης σημάτων κυκλοφορίας και ανίχνευσης υπνηλίας οδηγού. Υπάρχουν επίσης και άλλα προαιρετικά ηλεκτρονικά συστήματα που κάνουν την οδήγηση πιο ξεκούραστη. Κορυφαίο για την κατηγορία είναι το σύστημα προβολέων Intelli-Lux LED® Matrix, το οποίο διαθέτει 14 στοιχεία LED και αντιθαμβωτική λειτουργία προβολέων, με στόχο να κάνει την οδήγηση στο σκοτάδι ακόμα πιο ασφαλή. Η γκάμα των συστημάτων υποβοήθησης περιλαμβάνει επιπλέον την προειδοποίηση τυφλού σημείου και τη νέα, υψηλής ανάλυσης πανοραμική κάμερα οπισθοπορείας.