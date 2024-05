Τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα και άλλοι 33 τραυματίστηκαν σε Ρωσικό βομβαρδισμό στο Χάρκοβο της Βόρειας Ουκρανίας.

Οι Ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα επίθεση, αυτή τη φορά χτυπώντας κατά ενός καταστήματος οικοδομικών υλικών.

Εικόνες από το σημείο δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής:

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι πάνω από 200 άνθρωποι ενδέχεται να ήταν μέσα στο κατάστημα όταν δέχθηκε την επίθεση. «Το χτύπημα στο Χάρκοβο είναι ακόμη μια εκδήλωση της ρωσικής τρέλας. Μόνο τρελοί όπως ο Πούτιν είναι ικανοί να σκοτώνουν και να τρομοκρατούν ανθρώπους με αυτόν τον τρόπο», πρόσθεσε ο Ουκρανός Πρόεδρος. Επίσης, αναφέρθηκε στην ανάγκη απόκτησης συστημάτων αεράμυνας, προκειμένου «να προστατεύεται η Ουκρανία από τέτοιες επιθέσεις».

Today’s Russian strikes on Kharkiv are yet another example of Russian madness—there is no other way to describe it. Only insane people like Putin are capable of killing and terrorizing people in such heinous ways.

When we tell world leaders that Ukraine requires adequate air… pic.twitter.com/54lCY0ax3r

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 25, 2024