Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 16 άλλοι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και ξένοι τουρίστες, από την κατάρρευση ενός μπαρ- εστιατορίου στο τουριστικό νησί Μαγιόρκα της Ισπανίας, στις Βαλεαρίδες νήσους.

«Υπάρχουν τέσσερις νεκροί και 16 τραυματίες», δήλωσε σήμερα το πρωί εκπρόσωπος της υπηρεσίας διάσωσης του νησιού, αναθεωρώντας προς τα κάτω των αριθμό των τραυματιών.

Η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων επεσήμανε τη νύκτα στο Χ ότι επτά τραυματίες νοσηλεύονται σε «πολύ σοβαρή» κατάσταση και εννέα σε «σοβαρή». Όλοι τους «διακομίστηκαν σε διάφορα νοσοκομεία της Πάλμα», πρωτεύουσας του νησιού Μαγιόρκα.

Διασώστες πέρασαν μεγάλο μέρος της νύκτας αναζητώντας στα ερείπια τυχόν άλλα θύματα, όμως πλέον έχουν ολοκληρώσει την επιχείρησή τους.

«Ολοκληρώσαμε (την επιχείρηση) αφού κάναμε τις τελευταίες αναζητήσεις και επιβεβαιώσαμε 20 θύματα, εκ των οποίων τέσσερις νεκροί», δήλωσε ο Έντερ Γκαρσία επικεφαλής της πυροσβεστικής της Πάλμα στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο IB3.

Τα θύματα είναι «πολλών εθνικοτήτων», πρόσθεσε ο ίδιος. «Αυτό που μπορούμε να επισημάνουμε είναι ότι η πλειονότητα (των θυμάτων) είναι αλλοδαποί και όχι κάτοικοι της Πάλμα», εξήγησε μιλώντας στους δημοσιογράφους.

Οι Βαλεαρίδες νήσοι στη Μεσόγειο είναι ο δεύτερος πιο δημοφιλής προορισμός για τους τουρίστες που επισκέπτονται την Ισπανία, μετά την Καταλονία. Το 2023 υποδέχθηκαν περισσότερα από 14 εκατ. τουρίστες, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

Στο τριώροφο κτίριο που κατέρρευσε στεγαζόταν ένα εστιατόριο και ένα μπαρ στο υπόγειο. Βρίσκεται δίπλα στη θάλασσα στην τουριστική περιοχή Πλάγια ντε Πάλμα και την ώρα της κατάρρευσης ήταν γεμάτο, καθώς έχει ήδη ξεκινήσει η τουριστική περίοδος στις Βαλεαρίδες, ένα αρχιπέλαγος στο οποίο ανήκουν επίσης η Ίμπιζα, η Μινόρκα και η Φορμεντέρα.

Αμέσως μετά την κατάρρευση έσπευσαν στο σημείο πολλοί πυροσβέστες καθώς και ασθενοφόρα που μετέφεραν τους τραυματίες στο νοσοκομείο.

