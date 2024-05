Αγωνία επικρατεί για την τύχη του ποιητή, Αχμάντ Φαρχάντ, ο οποίος εξαφανίστηκε τη νύχτα της 14ης Μαΐου και έκτοτε αγνοούνται τα ίχνη του στην υπόθεση που έχει συγκλονίσει το Πακιστάν.

Η οικογένεια του φημισμένου ποιητή, ο οποίος είναι επίσης δημοσιογράφος, από το κατεχόμενο από το Πακιστάν, Τζαμού και Κασμίρ, την περιοχή που αποτελεί αντικείμενο διεκδίκησης από την Ινδία, το Πακιστάν και την Κίνα, κατηγορεί τους μηχανισμούς ασφαλείας της χώρας και συγκεκριμένα την Υπηρεσία Πληροφοριών των Εσωτερικών Υπηρεσιών (ISI).

Ωστόσο, η κυβέρνηση αρνείται ότι ο Φαρχάντ είναι υπό κράτηση και έτσι πλέον ένα δικαστήριο καλείται να αποκωδικοποιήσει τους αντικρουόμενους ισχυρισμούς, να εντοπίσει τον ποιητή και να αποδώσει δικαιοσύνη.

Συγκεκριμένα η οικογένειά του έκανε προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο του Ισλαμαμπάντ (IHC), υποστηρίζοντας ότι ο 38χρονος ποιητής «εξαφανίστηκε» έξω από το σπίτι του στην πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ και ο λόγος ήταν πως ασκούσε κριτική στις Αρχές.

Η κυβέρνηση του Πακιστάν δήλωσε ότι ο Φαρχάντ δεν βρίσκεται υπό την επιτήρηση της ISI. Όμως την Τρίτη, το δικαστήριο απαίτησε από τις δυνάμεις ασφαλείας να εντοπίσουν και να επιστρέψουν τον αγνοούμενο ποιητή εντός τεσσάρων ημερών, προειδοποιώντας ότι σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να καλέσει ανώτερους κυβερνητικούς αξιωματούχους για ανάκριση.

Ο Αχμάντ Φαρχάντ, εργαζόταν πρόσφατα ως ανεξάρτητος δημοσιογράφος, ενώ κατά το παρελθόν συνεργαζόταν με διάφορα μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου του Bol News, συχνά ασκούσε κριτική στην κυβέρνηση και στο ισχυρό κατεστημένο της χώρας και αναφερόταν συχνά στις πρόσφατες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο Κασμίρ που διοικείται από το Πακιστάν.

Μεταξύ των άλλων δράσεών του, ο 38χρονος, ο οποίος κατάγεται από την περιοχή Μπαγκ του υπό πακιστανική διοίκηση Κασμίρ, με το ποίημά του «Mujhe Utha Lo» (Πάρτε με μακριά), ασκεί κριτική στις εξαναγκαστικές εξαφανίσεις, κάτι που τον έκανε να αποκτήσει δημοτικότητα. Έχει επίσης μιλήσει στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, υποστηρίζοντας τα δικαιώματα των κατοίκων του Κασμίρ.

Σε πρόσφατη ανάρτησή του στο X, αποκάλυψε ότι έχει αντιμετωπίσει απειλές λόγω της αναφοράς του στο κίνημα για τα δικαιώματα του Κασμίρ.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η σύζυγός του, Αΐν Νακβί, μασκοφόροι άνδρες, εισέβαλαν στο σπίτι τους, αποσύνδεσαν το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης και έσυραν με τη βία τον Αχμάντ Φαρχάντ έξω.

Όπως είπε μιλώντας στο Al Jazeera, ο σύζυγός της επέστρεφε στο σπίτι μετά από ένα δείπνο αργά το βράδυ της Τρίτης όταν τέσσερις άνδρες τον άρπαξαν έξω από την πύλη του σπιτιού και τον έσυραν σε ένα αυτοκίνητο.

«Ήταν περασμένα μεσάνυχτα στις [15 Μαΐου], όταν τέσσερις άνδρες, που φορούσαν σκουρόχρωμα ρούχα, τον έσπρωξαν σε ένα μεγάλο όχημα και έφυγαν όλοι μαζί», είπε, προσθέτοντας ότι τρία άλλα οχήματα ήταν επίσης μέρος της ομάδας.

Όπως είπε ο σύζυγός της δεχόταν πιέσεις από κυβερνητικές υπηρεσίες για αρκετούς μήνες λόγω της θεωρούμενης υποστήριξής του προς το κόμμα Πακιστάν Τεχρίκ-ε-Ινσάφ (PTI) του πρώην πρωθυπουργού Ιμράν Χαν, ο οποίος βρίσκεται σήμερα στη φυλακή για διάφορες κατηγορίες τις οποίες αρνείται.

Η κυβέρνηση και ο στρατός του Πακιστάν κατηγορούν τους υποστηρικτές του Χαν ότι ενορχήστρωσαν μια βίαιη επίθεση σε κρατικούς θεσμούς τον Μάιο του 2023 μετά τη σύλληψη του πρώην πρωθυπουργού.

Πάντως, σύμφωνα με την ίδια ο ποιητής και δημοσιογράφος έχει απόλυτη πίστη στα ανθρώπινα δικαιώματα και όχι σε οποιοδήποτε κόμμα. «Ο σύζυγός μου υποστήριζε πάντα τα ανθρώπινα δικαιώματα, ανεξάρτητα από οποιοδήποτε κόμμα. Συνήθιζε να διαμαρτύρεται υπέρ του Πακιστανικού Μουσουλμανικού Συνδέσμου-Ναουάζ (PMLN) όταν δέχονταν πιέσεις από το κατεστημένο και αρνήθηκε να αλλάξει τις αρχές του», πρόσθεσε.

Το PMLN είναι το κόμμα του σημερινού πρωθυπουργού Σεχμπάζ Σαρίφ και του μεγαλύτερου αδελφού του Ναουάζ Σαρίφ, ο οποίος έχει διατελέσει τρεις φορές πρωθυπουργός κατά το παρελθόν.

Όσο βρισκόταν στην αντιπολίτευση και το PTI ήταν στην εξουσία μεταξύ 2018 και 2022, κατηγόρησε τον στρατό για την καταστολή του – όπως ακριβώς το PTI υπό τον Χαν κατηγορεί τις δυνάμεις ασφαλείας ότι κάνουν από το 2022. Ο στρατός έχει αρνηθεί τους ισχυρισμούς του PTI και προηγουμένως απέρριψε τις κατηγορίες του PMLN.

Όπως είπε ακόμα ο Φαρχάντ της είχε μιλήσει για πιθανούς κινδύνους για τη ζωή του λόγω των πολιτικών του σχολίων και των ρεπορτάζ του για τα ζητήματα στο υπό πακιστανική διοίκηση Κασμίρ.

«Μου είχε πει ότι το ένστικτό του, του λέει ότι η ζωή του μπορεί να κινδυνεύει λόγω του σχολιασμού του για τα όσα συμβαίνουν στη γενέτειρά του. Αλλά ήταν ξεκάθαρος στην άποψή του ότι το κατεστημένο τον κυνηγάει εδώ και πολύ καιρό», είπε ακόμα.

Πρόσθεσε ότι δύο ημέρες μετά την υποτιθέμενη απαγωγή, ο σύζυγός της επικοινώνησε μαζί της μέσω του WhatsApp και της ζήτησε να αποσύρει την προσφυγή της στο δικαστήριο με αντάλλαγμα να επιστρέψει.

«Μπορούσα να καταλάβω ότι εξαναγκαζόταν να στείλει το μήνυμα. Μου ζήτησε να αποσύρω την προσφυγή μου και θα επέστρεφε στο σπίτι του. Είπε επίσης ότι λείπει για κάποιες ιδιωτικές δουλειές, αλλά ήταν ξεκάθαρα μια εξαναγκαστική δήλωση», συμπλήρωσε η Αΐν.

Η «απαγωγή» του Φαρχάντ έχει τραβήξει την προσοχή των δημοσιογράφων και των πολιτικών ακτιβιστών. Η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Πακιστάν (HRCP), ο εξέχων φορέας ανθρωπίνων δικαιωμάτων της χώρας, καταδίκασε την εξαφάνιση του Φαρχάντ και απαίτησε την επείγουσα απελευθέρωσή του.

Poet Ahmed Farhad must be released immediately by the authorities. HRCP demands that such abductions and arrests of those seen as political dissenters must come to an end immediately. There can be no compromise on artistic freedoms and freedom of expression.

— Human Rights Commission of Pakistan (@HRCP87) May 15, 2024