Η Τέιλορ Σουίφτ πραγματοποίησε μία από τις συνολικά τρεις συναυλίες που έχει προγραμματίσει για την περιοδεία της «Eras». Η 34χρονη τραγουδίστρια ανακοίνωσε στους θαυμαστές της στη Στοκχόλμη της Σουηδίας ότι κατέρριψαν το ρεκόρ προσέλευσης στο στάδιο «Friends Arena».

«Έχω τρελαθεί για διάφορους λόγους κοιτάζοντας αυτό το πλήθος απόψε», σχολίασε η σταρ σύμφωνα με δημοσίευμα του USA Today. Και πρόσθεσε: «Ο πρώτος από τους οποίους είναι ότι δεν έχω καταφέρει ποτέ στο παρελθόν να παίξω μια συναυλία στη Στοκχόλμη και η πρώτη μου συναυλία μοιάζει με αυτή». Το πλήθος ξέσπασε σε φωνές και χειροκροτήματα και η Σουίφτ πρόσθεσε: «Κάνατε αυτή τη συναυλία, τη συναυλία με τους περισσότερους θεατές που έχει γίνει ποτέ σε αυτό το στάδιο».

Η Σουίφτ δεν διευκρίνισε τον ακριβή αριθμό των παρευρισκομένων, αλλά σύμφωνα με τον ιστότοπο του σταδίου, η χωρητικότητά του για συναυλίες ποικίλλει και μπορεί να φιλοξενήσει έως και «60.000 άτομα, ανάλογα με τη θέση και τη διάταξη της σκηνής».

Boys only want love if it’s torture, don’t say i didn’t say i didn’t warn ya… STOCKHOLM!

Ο σύντροφος της Σουίφτ, Τράβις Κέλσι, δεν εθεάθη στο κοινό. Είχε παρακολουθήσει, όμως, προ ολίγων ημερών την συναυλία της στο Παρίσι. Να θυμίσουμε ότι η Τέιλορ Σουίφτ έχει προγραμματίσει τρεις εμφανίσεις στο Friends Arena πριν συνεχίσει το ταξίδι της για τη Λισαβόνα της Πορτογαλίας.

Taylor Swift sets the all-time record for the most attended concert at the Friends Arena in Stockholm, attracting a crowd of 66,000. 🇸🇪

She is also the first and only artist to perform three times in Sweden’s largest venue at full capacity. pic.twitter.com/vdSFG3Ow3A

— Taylor Swift Museum (@theswiftmuseum) May 17, 2024