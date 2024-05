Σίγουρα οι βροχές και οι καταιγίδες δεν είναι από τα αγαπημένα μας. Μας κάνει τη ζωή δύσκολη με τις μετακινήσεις αλλά μας προκαλεί και ένα αίσθημα κατάθλιψης. Κάποιοι άνθρωποι παραπονιούνται ότι οι βροχές και οι καταιγίδες τους προκαλούν πονοκέφαλο. Και έχουν δίκιο!

Υπάρχουν πάνω από 150 διαφορετικά είδη πονοκεφάλων που κατηγοριοποιούνται ιατρικά με βάση ορισμένα χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένου του είδους του πόνου, τη θέση και τη διάρκειά του.

Η ημικρανία είναι ένας συγκεκριμένος τύπος πονοκεφάλου, στον οποίο η μία πλευρά του κεφαλιού εμφανίζει πιο έντονα συμπτώματα από την άλλη, τα οποία κυμαίνονται από μέτρια έως πολύ έντονα συπεριλαμβάνων της ευαισθησίας στο φως ή τον ήχο και της ναυτίας, και μπορεί να διαρκέσει από μερικές ώρες έως τρεις ημέρες. Οι ημικρανίες μπορούν, επίσης, να συσχετιστούν με δυσκολία στην όραση και τη συγκέντρωση, ζάλη και πόνο στον αυχένα, μεταξύ άλλων συμπτωμάτων.

Πώς συνδέεται με τον καιρό

Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Cephalalgia εξέτασε πάνω από 1200 συμμετέχοντες με ημικρανίες. Ο καιρός αναγνωρίστηκε ως ο τέταρτος πιο συχνός ένοχος της ημικρανίας, που εμφανίστηκε στο 50% περίπου των συμμετεχόντων.

Σε μια άλλη μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο The Journal of Headache and Pain, σε 120 άτομα με ημικρανίες ή πονοκέφαλο τάσης, οι αλλαγές στη θερμοκρασία που συνοδεύονται από διαφορετικά καιρικά μοτίβα περιγράφηκαν ως η πιο κοινή αιτία.

Άλλοι παράγοντες που προκαλούν πονοκέφαλο

Σύμφωνα με το Αμερικανικό Ίδρυμα για την Ημικρανία, τόσο η θερμοκρασία όσο και η υγρασία έχουν εμπλακεί ως πιθανοί ερεθισμοί για μερικούς ανθρώπους.

Μια μελέτη από το 2000 έδειξε πώς οι ασθενείς με ημικρανία που εκτέθηκαν στο ίδιο καιρικό φαινόμενο (μοτίβα θερμού δυτικού ανέμου στον νότιο Καναδά) ανέφεραν επιδείνωση των συμπτωμάτων σε διαφορετικούς χρόνους ως απόκριση σε διαφορετικές συνθήκες.

Πώς να αποτρέψετε τις ημικρανίες

Ενώ δεν μπορείτε να ελέγξετε τον καιρό, μπορείτε να ελέγξετε άλλους πιθανούς παράγοντες ενεργοποίησης. Εάν γνωρίζετε τη συγκεκριμένη καιρική συνθήκη που αποτελεί έναυσμα των επεισοδίων ημικρανίας σας, φροντίστε να βελτιστοποιήσετε άλλους παράγοντες. Για παράδειγμα, εάν ανησυχείτε για μια επερχόμενη καταιγίδα, φροντίστε να αποφύγετε ορισμένα τρόφιμα, να ξεκουράζεστε πολύ και να εξασκείστε στον έλεγχο του στρες.