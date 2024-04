Απίστευτο και όμως συνέβη! Η πιο αποτυχημένη απόδραση στην ιστορία έγινε στη Βενεζουέλα όταν κρατούμενοι έσκαψαν τούνελ, πέρασαν τους τοίχους της φυλακής και έπεσαν πάνω σε μια ομάδα 30 αστυνομικών που έκαναν άσκηση ακριβώς έξω από το σωφρονιστικό κατάστημα.

Στο βίντεο στο οποίο καταγράφηκε η αποτυχημένη απόδραση, φαίνονται ορισμένοι εκ των συνολικά 20 κρατούμενων που συμμετείχαν σε αυτή να βγαίνουν από το τούνελ και να διαπιστώνουν την γκάφα τους.

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο λάθος υπολογισμός των κρατουμένων τους οδήγησε να σκάψουν το τούνελ με κατεύθυνση τον χώρο εκπαίδευσης στο αρχηγείο της αστυνομίας της πόλης Βενεζουέλας, Μαρακαΐμπο.

Παρά το γεγονός ότι οι 30 αστυνομικοί ήταν άοπλοι, σε επίσημη ανακοίνωση αναφέρεται ότι «όλα τέθηκαν υπό έλεγχο» με τρεις από τους κρατούμενους να τραυματίζονται ελαφρά κατά την προσπάθειά τους να αποδράσουν.

In Venezuela 🇻🇪, at PoliMaracaibo prison, some prisoners tried to escape a few days ago. They had been planning it for weeks, but they got caught by guards who were training nearby. 😂😂

pic.twitter.com/xHTwlfCcBT

— Tom Valentino (@TomValentinoo) April 24, 2024