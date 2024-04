Άρχισε τη Δευτέρα (15/4) στη Νέα Υόρκη η ιστορική ποινική δίκη του Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορίες περί παραποίησης εγγράφων, με σκοπό την απόκρυψη των χρημάτων που κατέβαλε για να εξαγοράσει τη σιωπή της πρώην πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς, πριν από τις εκλογές του 2016.

Κατά την άφιξή του στο δικαστήριο του Μανχάταν, ο Ρεπουμπλικάνος επιχειρηματίας-πολιτικός κατήγγειλε για άλλη μια φορά την «πολιτική δίωξη» που υφίσταται από την κυβέρνηση του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν.

Στη συνέχεια, ο 77χρονος Τραμπ, μπήκε στη δικαστική αίθουσα ακολουθώντας έναν από τους δικηγόρους του, κάθισε, κι έπιασε κουβέντα με τον νομικό του σύμβουλο, χωρίς να δώσει καμία σημασία στον εισαγγελέα Άλβιν Μπραγκ.

Εντός της δικαστικής αίθουσας, ο τέως πρόεδρος των ΗΠΑ ήταν γενικώς ανέκφραστος, ενίοτε βαριεστημένος και άλλοτε νυσταγμένος. Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, μάλιστα, ο ο Τραμπ έδειξε να αποκοιμιέται δυο φορές.

Οι χρήστες της πλατφόρμα Χ δεν έχασαν την ευκαιρία να στήσουν πάρτι, λοιδορώντας τον τέως πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, με τα hashtag τους #SleepyDon και #SleepyDonald να τρεντάρουν επί πολλές ώρες.

«Ποτές ως τώρα δεν άκουσα να αποκοιμιέται κατηγορούμενος στη δίκη του, πόσω μάλλον την πρώτη μέρα», έγραψε ενδεικτικά o Πριτ Μπαράρα, πρώην εισαγγελέας στη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, τον οποίο είχε απολύσει ο Τραμπ.

I’ve never heard of a defendant falling asleep at his own trial, let alone on the first day

— Preet Bharara (@PreetBharara) April 15, 2024