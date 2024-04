Πάνω από 300 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πύραυλοι εκτοξεύθηκαν από το Ιράν προς το Ισραήλ, σύμφωνα με ενημέρωση που έκανε ο εκπρόσωπος των IDF. Είπε ότι περισσότερα από 300 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από το Ιράν κατά τη διάρκεια της νύχτας, το 99% των οποίων αναχαιτίστηκαν.

«Δεν αναφέρθηκαν θάνατοι, αλλά ένα 10χρονο παιδί τραυματίστηκε από θραύσματα», δήλωσε ο κ. Hagari. Ανέφερε ότι η κατάσταση εξακολουθεί να εξελίσσεται και αεροσκάφη περιπολούν στον ουρανό. «Θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο», δήλωσε ο Χαγκάρι.

Ωστόσο στην τηλεοπτική ενημέρωση, ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων Ντάνιελ Χαγκάρι δήλωσε επίσης ότι ορισμένες από τις ολονύκτιες εκτοξεύσεις προέρχονταν από το Ιράκ και την Υεμένη.

Στην ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Ντανιέλ Χαγκάρι επιβεβαίωσε ότι ορισμένοι από τους βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν διείσδυσαν τις άμυνες της χώρας και έπληξαν την αεροπορική βάση Νεβατίμ στο νότιο Ισραήλ.

Πλάνα που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο έδειξαν έναν ιρανικό πύραυλο να πλήττει μια περιοχή στην έρημο Νεγκέβ στο νότιο Ισραήλ.

