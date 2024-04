Σε βαρύ κλίμα η τηλεδιάσκεψη των ηγετών των χωρών που μετέχουν στην Ομάδα της G7, με θέμα συζήτησης τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Η συνεδρίαση κράτησε πάνω από δύο ώρες και ολοκληρώθηκε με την ομόφωνη καταδίκη της επίθεσης του Ιράν κατά του Ισραήλ αλλά και έκκληση «για τη σταθεροποίηση της κατάστασης και την αποφυγή περαιτέρω κλιμάκωσης».

Όπως γνωστοποίησε μετά το πέρας της τηλεδιάσκεψης ο Σαρλ Μισέλ με ανάρτησή του στο X «με τους ηγέτες της G7, καταδικάσαμε ομόφωνα την πρωτοφανή επίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ. Όλα τα μέλη πρέπει να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση. Θα συνεχίσουμε όλες τις προσπάθειές μας για να εργαστούμε προς την κατεύθυνση της αποκλιμάκωσης. Ο τερματισμός της κρίσης στη Γάζα το συντομότερο δυνατό, κυρίως μέσω μιας άμεσης κατάπαυσης του πυρός, θα κάνει τη διαφορά».

Οι συζητήσεις θα συνεχιστούν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την επόμενη εβδομάδα με την «κατάσταση στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου», να βρίσκονται στο τραπέζι σύμφωνα με την ανάρτηση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Οργάνου.

With #G7 leaders, we unanimously condemned Iran’s unprecedented attack against Israel.

All parties must exercise restraint. We will continue all our efforts to work towards de-escalation. Ending the crisis in Gaza as soon as possible, notably through an immediate ceasefire, will… pic.twitter.com/BIcrwDWxyV

