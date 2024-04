Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν δεκάδες drones και πυραύλους με στόχο συγκεκριμένα σημεία στο Ισραήλ, μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν εξαπέλυσαν μεγάλης κλίμακας πλήγματα με drones κατά στόχων στο Ισραήλ, μετέδωσε το ιρανικό αγγλόφωνο δίκτυο Press TV επικλαούμενο ιρανικές πηγές.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι το Ιράν ξεκίνησε εναέρια επίθεση κατά του Ισραήλ.

Ο Τζο Μπάιντεν ενημερώνεται συνεχώς για την κατάσταση από την ομάδα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταθούν στο πλευρό του λαού του Ισραήλ και θα υποστηρίξουν την άμυνα του Ισραήλ κατά αυτών των απειλών από το Ιράν.

More drones are flying from #Iran to #Israel ! #ईरान से #इज़राइल तक और अधिक ड्रोन उड़ रहे हैं! pic.twitter.com/H1w51oDaFQ

#BREAKING MORE FOOTAGE OF IRANIAN DRONES HEARD FLYING OVER IRAQ TOWARDS ISRAEL pic.twitter.com/qMHRjz7frZ

As hundreds of drones launched from #Iran are about to hit #Israel :

The Leader of Iran publishes an audio recording of Ali Khamenei giving the Eid prayer sermon in which he pledged to punish the Israeli occupation. pic.twitter.com/8IbR5z6tAE

— VOLCANO (@VolcanoBulletin) April 13, 2024