Πέρασε ωστόσο στην ιστορία ως ο πρώτος Έλληνας που πάτησε το πόδι του στην Αμερική πριν από 496 χρόνια.

Το όνομα του Θόδωρος Γκριέγκο.

Η ιστορία του ξεκινά από το 1528. Για τους Έλληνες μετανάστες στις ΗΠΑ είναι ο αληθινός μύθος. Το ορειχάλκινο άγαλμα του που βρίσκεται στην περιοχή Clear Water Beach της Φλόριντα, θυμίζει σε όλους ότι η ιστορία των Ελλήνων της Αμερικής ξεκίνησε ακριβώς από εκείνο το σημείο.

A statue of a member of the 1528 Narvaez and #theodorosgriego sits near #pier60 in Clearwater Beach Florida D Hackett https://t.co/8SsKTm5TCI pic.twitter.com/G7vy0bbAGi

— D Hackett Photographer, Artist and Author (@dhackett4150) April 5, 2021