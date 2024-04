Τύμπανα πολέμου ηχούν στη Μέση Ανατολή. Το βράδυ του Σαββάτου (13/4), δεκάδες πολεμικά drone του Ιράν απογειώθηκαν με προορισμό το Ισραήλ και ήδη πετούν στον εναέριο χώρο του Ιράκ. Δεκάδες drones εθεάθησαν να πετούν με κατεύθυνση από το Ιράν και επάνω από το Ιράκ προς το Ισραήλ, δήλωσαν στο Reuters ιρακινές πηγές ασφαλείας. Drones με κατεύθυνση το Ισραήλ πέρασαν επάνω από την επαρχία Σουλεϊμανίγια του Ιράκ.

Εν τω μεταξύ, η Ιορδανία έκλεισε προσωρινά τον εναέριο χώρο της λόγω της «επικίνδυνης κατάστασης στην Μέση Ανατολή», μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Al Mamlaka. Το Ιράκ επίσης έκλεισε τον εναέριο χώρο του και διέκοψε κάθε εναέρια κυκλοφορία, ανακοίνωσε το ιρακινό υπουργείο Μεταφορών Το Ιράν έχει εξαπολύσει μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του Ισραήλ, η αντιαεροπορική άμυνα του οποίου θα τα αντιμετωπίσει. Οι σειρήνες θα ηχήσουν στις απειλούμενες περιοχές. Θα χρειασθούν ώρες μέχρι να φθάσουν στο Ισραήλ, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

#BREAKING MORE FOOTAGE OF IRANIAN DRONES HEARD FLYING OVER IRAQ TOWARDS ISRAEL pic.twitter.com/qMHRjz7frZ

«Το Ιράν έχει εξαπολύσει μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του Ισραήλ, η αντιαεροπορική άμυνα του οποίου θα τα αντιμετωπίσει. Οι σειρήνες θα ηχήσουν στις απειλούμενες περιοχές. Θα χρειασθούν ώρες μέχρι να φθάσουν στο Ισραήλ«, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός. Το ισραηλινό δίκτυο Channel 12 TV μετέδωσε ότι δεκάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) απογειώθηκαν από το Ιράν και κατευθύνονται προς στόχους στο Ισραήλ. Η πτήση τους θα διαρκέσει ώρες.

Λίγο νωρίτερα, ο απόστρατος στρατηγός Αμος Γιαντλίν δήλωσε στο Channel 12 TV ότι τα drones φέρουν το καθένα εκρηκτικά 20 κιλών και ότι η αντιαεροπορική άμυνα του Ισραήλ είναι έτοιμη για να τα καταρρίψει. Προτού ξεκινήσει η πορεία των drone προς το Ισραήλ, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου απηύθυνε διάγγελμα προς τον λαό του Ισραήλ, σημειώνοντας ότι η χώρα του είναι έτοιμη για άμεση επίθεση από το Ιράν και θα απαντήσει με τον ίδιο τρόπο.

