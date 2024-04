Συναγερμός έχει σημάνει στο νοτιοανατολικό Ντάλας, ύστερα από αναφορές για πυροβολισμούς στο σχολείο Wilmer-Hutchins.

Όπως μεταδίδει το CBS, ένα άτομο φέρεται να έχει δεχτεί πυρά. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, δεν έχει διευκρινιστεί η κατάσταση της υγείας του.

Το Dallas ISD σε ανάρτησή του στα social media αναφέρει ότι όλοι οι μαθητές και το προσωπικό του σχολείου είναι ασφαλείς, ενώ σε εφαρμογή έχει τεθεί το πρωτόκολλο ασφαλείας.

«Η αστυνομία βρίσκεται στο σημείο για να διασφαλίσει ότι το σχολείο μας παραμένει ασφαλές», υπογραμμίζεται επίσης στο ίδιο tweet.

Οι αρχές καλούν τους γονείς να μην εισέρχονται στο σχολικό συγκρότημα, καθώς το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη.

All students and team members are safe at Wilmer-Hutchins High School as we have initiated our safety protocol. Police are on site to ensure our school remains secure. At this time, we ask for everyone to refrain from coming to the campus, as we limit access inside. @WHHighSchool

— Dallas ISD (@dallasschools) April 12, 2024