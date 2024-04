Ο εκτελεστικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα, Simon Stiell, δήλωσε ότι γνωρίζει ότι η προειδοποίησή του μπορεί να ακούγεται μελοδραματική, αλλά η δράση τα επόμενα δύο χρόνια είναι «ουσιώδης».

Η ανθρωπότητα έχει μόνο δύο χρόνια «για να σώσει τον κόσμο» κάνοντας δραματικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο εκπέμπει εκπομπές που παγιδεύουν τη θερμότητα, σύμφωνα με τον επικεφαλής της υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα.

Οι κυβερνήσεις του κόσμου αντιμετωπίζουν προθεσμία το 2025 για νέα και ισχυρότερα σχέδια για τον περιορισμό της ρύπανσης από άνθρακα, σχεδόν ο μισός παγκόσμιος πληθυσμός ψηφίζει στις εκλογές φέτος και κρίσιμες παγκόσμιες χρηματοοικονομικές συναντήσεις πραγματοποιούνται αργότερα αυτόν τον μήνα στην Ουάσιγκτον.

«Έχουμε ακόμη μια ευκαιρία να κάνουμε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου να μειωθούν, με μια νέα γενιά εθνικών σχεδίων για το κλίμα. Αλλά χρειαζόμαστε αυτά τα ισχυρότερα σχέδια, τώρα», είπε ο Στιλ σε ομιλία του στη δεξαμενή σκέψης Chatham House στο Λονδίνο.

«Ποιος ακριβώς έχει δύο χρόνια για να σώσει τον κόσμο; Η απάντηση είναι κάθε άνθρωπος σε αυτόν τον πλανήτη», τόνισε ο Στίελ. «Όλο και περισσότεροι άνθρωποι επιθυμούν δράση για το κλίμα σε όλες τις κοινωνίες και τα πολιτικά φάσματα, σε μεγάλο βαθμό επειδή αισθάνονται τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης στην καθημερινή τους ζωή και στον οικογενειακό τους προϋπολογισμό», συμπλήρωσε.

Οι ξηρασίες που καταστρέφουν τις καλλιέργειες έχουν αυξήσει την ανάγκη για πιο τολμηρή δράση για τον περιορισμό των εκπομπών και την προσαρμογή των γεωργών, η οποία θα μπορούσε να ενισχύσει την επισιτιστική ασφάλεια και να μειώσει την πείνα, είπε.

«Η μείωση της ρύπανσης από ορυκτά καύσιμα θα σημαίνει καλύτερη υγεία και τεράστια εξοικονόμηση πόρων τόσο για τις κυβερνήσεις όσο και για τα νοικοκυριά», εξήγησε ο Στίελ.

Δεν είναι όλοι πεπεισμένοι ότι τέτοιες προειδοποιήσεις θα είναι χρήσιμες.

«Όλο και περισσότεροι άνθρωποι επιθυμούν δράση για το κλίμα επειδή αισθάνονται τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης στην καθημερινή τους ζωή και στον οικογενειακό τους προϋπολογισμό»

«Δύο χρόνια για να ‘σωθεί ο κόσμος’ είναι μια ρητορική χωρίς νόημα —στην καλύτερη περίπτωση, είναι πιθανό να αγνοηθεί, στη χειρότερη, θα είναι αντιπαραγωγική», δήλωσε ο κλιματολόγος του Πανεπιστημίου Πρίνστον Μάικλ Οπενχάιμερ, ο οποίος είναι επίσης καθηγητής Διεθνών Σχέσεων.

We have two years to save the world.

Starting now, we need:

🔑 A quantum leap in climate finance

🔑 Bold new national climate plans by all nations that protect people, boost jobs and drive inclusive economic growth

More 👉 https://t.co/LmM3rX8fpc pic.twitter.com/zJjIdh0VEK

— Simon Stiell (@simonstiell) April 10, 2024