O Βρετανός, Ρας Κουκ που αποκαλεί τον εαυτό του στα social media ως «Hardest Geezer» (Ο πιο σκληρός άνδρας) ολοκλήρωσε την εξαντλητική πρόκληση που διήρκεσε σχεδόν ένα χρόνο να τρέξει κατά μήκος ολόκληρη την Αφρική.

Ο Ρας Κουκ ξεκίνησε το ταξίδι του στο ακρωτήριο Αγκούλιας της Νότιας Αφρικής – το νοτιότερο σημείο της αφρικανικής ηπείρου – στις 22 Απριλίου 2023 και τελικά ολοκλήρωσε την πρόκληση των 16.000 χιλιομέτρων την Κυριακή (7/4), όταν συνοδευόμενος από υποστηρικτές του, πέρασε τη γραμμή τερματισμού στο Ρας Άντζελα της Τυνησίας – το βορειότερο σημείο της αφρικανικής ηπείρου-.

The Hardest Geezer. The most incredible achievement. 💪

Russ Cook has finally finished his epic challenge, running the length of Africa – the equivalent of 385 marathons – in 352 days.

