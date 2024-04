Ο καταστροφικός πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας εισέρχεται στον έβδομο μήνα του σήμερα, ημέρα κατά την οποία συναντώνται ξανά οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ, της Αιγύπτου, του Κατάρ, του Ισραήλ και της Χαμάς στο Κάιρο σε μια πολλοστή προσπάθεια να καταλήξουν σε ανακωχή που θα συνδέεται με την απελευθέρωση ομήρων.

Στην ισραηλινή επίθεση κατά του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στη Γάζα, που πυροδοτήθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2023 από την αιματηρή, άνευ προηγουμένου επίθεση μαχητών του στο Ισραήλ, δεν υπάρχει καμία ανάπαυλα. Έχει στοιχίσει τη ζωή σε 33.137 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, που βρίσκεται στην εξουσία στον παλαιστινιακό θύλακα, και έχει προκαλέσει ανθρωπιστική καταστροφή, με την πλειονότητα των 2,4 εκατομμυρίων κατοίκων του να αντιμετωπίζει τον κίνδυνο λιμού, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο επικεφαλής της CIA Μπιλ Μπερνς βρίσκεται αυτό το Σαββατοκύριακο στο Κάιρο για να συναντηθεί με τον επικεφαλής της ισραηλινής Μοσάντ Νταβίντ Μπαρνέα, όπως και αξιωματούχους της Αιγύπτου και του Κατάρ. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων.

Αντιπροσωπείες του Ισραήλ και της Χαμάς θα μεταβούν σήμερα στην αιγυπτιακή πρωτεύουσα, για συνομιλίες με τον Μπερνς και τον υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ, μετέδωσε χθες, Σάββατο, το αιγυπτιακό μέσο ενημέρωσης Al-Qahera News.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν κάλεσε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου «να συνάψει συμφωνία για τους ομήρους» που απήχθησαν από το Ισραήλ κατά την επίθεση της Χαμάς. Ζήτησε επίσης από το Κατάρ και την Αίγυπτο, μεσολαβητές μαζί με τις ΗΠΑ, «να εξασφαλίσουν από τη Χαμάς ότι δεσμεύεται να αποδεχθεί μια συμφωνία», σύμφωνα με υψηλόβαθμο Αμερικανό αξιωματούχο, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Η Χαμάς, η οποία επιβεβαίωσε την αναχώρηση της αντιπροσωπείας της για το Κάιρο σήμερα, δήλωσε χθες ότι δεν θα υποχωρήσει από το αίτημά της για ανακωχή, που θα περιλαμβάνει «πλήρη κατάπαυση του πυρός», ισραηλινή αποχώρηση από τη Γάζα, επιστροφή των εκτοπισμένων και μια «σοβαρή» συμφωνία για την ανταλλαγή ομήρων με Παλαιστινίους που κρατούνται από το Ισραήλ.

Έπειτα από κατάπαυση του πυρός μιας εβδομάδας στα τέλη Νοεμβρίου, η οποία επέτρεψε την απελευθέρωση περίπου εκατό ομήρων σε ανταλλαγή με Παλαιστίνιους κρατούμενους, έχουν γίνει αρκετοί γύροι έμμεσων διαπραγματεύσεων, μέσω μεσολαβητών, ανάμεσα στις δύο πλευρές στον πόλεμο αυτόν για την επίτευξη συμφωνίας για νέα κατάπαυση του πυρός. Μάταια όμως.

Το Ισραήλ και η Χαμάς, η οποία ανέβηκε στην εξουσία στη Γάζα το 2007, επιρρίπτουν η μια πλευρά στην άλλη την ευθύνη για την έλλειψη προόδου.

Η ισραηλινή κυβέρνηση δηλώνει αποφασισμένη να συνεχίσει τον πόλεμο ως την «εξάλειψη της Χαμάς», η οποία θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση από τις ΗΠΑ, την ΕΕ και το Ισραήλ.

Στις 7 Οκτωβρίου, μαχητές της Χαμάς που διείσδυσαν από τη Γάζα διέπραξαν μια άνευ προηγουμένου επίθεση στο νότιο Ισραήλ, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 1.170 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχους που σκοτώθηκαν την ίδια μέρα, σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP που στηρίχθηκε σε επίσημα ισραηλινά στοιχεία.

174 days ago Iran-backed Hamas terrorists ruthlessly attacked innocent concert goers at the Supernova Music Festival.

Walking in their footsteps and hearing about what happened that day was devastating, and still some are being held hostage. @POTUS, it’s been 11 days since you… pic.twitter.com/kintM7KQ8d

— Rick Scott (@SenRickScott) March 28, 2024