Ένα άτομο σκοτώθηκε και άλλα τρία τραυματίστηκαν μετά την πτώση τμήματος γερανού από κτίριο στην πόλη Φορτ Λόντερντεϊλ των ΗΠΑ, στη Φλόριντα, το μεσημέρι της Πέμπτης.

Τα συνεργεία βρίσκονταν στη διαδικασία επέκτασης του γερανού όταν ένα τμήμα του αποκολλήθηκε, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Εικόνες από τη σκηνή δείχνουν ότι η τεράστια μεταλλική κατασκευή έπεσε πάνω σε ένα αυτοκίνητο που βρισκόταν εν κινήσει σε γέφυρα, συνθλίβοντας το μπροστινό μέρος του.

Δυστυχώς ο εργάτης που βρισκόταν επάνω στο συγκεκριμένο μεταλλικό τμήμα του γερανού, έπεσε και έχασε τη ζωή του ακαριαία. Οι τρεις τραυματίες μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Οι αξιωματούχοι δεν κατονόμασαν τα ονόματα των θυμάτων, συμπεριλαμβανομένου του οικοδόμου που έχασε τη ζωή του.

Ένας οδηγός δήλωσε στο δίκτυο NBC ότι το αυτοκίνητό του υπέστη ζημιές από το κομμάτι του γερανού που έπεσε, το οποίο αναπήδησε από το αυτοκίνητό του και προσγειώθηκε στο όχημα δίπλα του.

«Οδηγούσα… κοίταξα ξαφνικά επάνω και είδα τη μπλε κατασκευή να πέφτει… είμαι πολύ τυχερός που είμαι ζωντανός» δήλωσε.

One confirmed dead at this point and a few smashed cars. #FortLauderdale pic.twitter.com/ZAmswex96e

Crane Collapse: 1 dead and 2 injured after a crane fell on a bridge in downtown Fort Lauderdale. «A portion of the crane hit the bridge and bounced off a Tesla and then hit a van.»

The two drivers reportedly survived the accident however someone under the bridge was killed. pic.twitter.com/cqIlPQbZ17

— John Cremeans USA (@JohnCremeansUSA) April 5, 2024