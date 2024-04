Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών από τον σεισμό άνω των 7 Ρίχτερ που έπληξε το πρωί την Ταϊβάν, στη μεγαλύτερη δόνηση των τελευταίων 25 ετών, καθώς σύμφωνα με την κυβέρνηση ο αριθμός των νεκρών ανήλθε σε επτά, ενώ ο αντίστοιχος των τραυματισμών αυξήθηκε σε 736.

Ο σεισμός προκάλεσε την κατάρρευση κτιρίων κυρίως στην κομητεία Χουάλιεν και οδήγησε στην έκδοση έκτακτων προειδοποιητικών δελτίων για τσουνάμι τόσο στη νήσο όσο και σε γειτονικές χώρες, ιδίως στη νότια Ιαπωνία και στις Φιλιππίνες.

Οι προειδοποιήσεις για τσουνάμι πλέον έχουν αρθεί τόσο στην Ιαπωνία όσο και στις Φιλιππίνες, ωστόσο η γη εξακολουθεί να σείεται καθώς έχουν σημειωθεί τουλάχιστον 58 μετασεισμοί, δύο εκ των οποίων ήταν μεγαλύτεροι των έξι Ρίχτερ.

Η Ταϊβάν εξέδωσε επίσης προειδοποίηση για τσουνάμι, αλλά δεν ανέφερε ζημιές και το Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι Ειρηνικού στη Χαβάη δήλωσε ότι ο κίνδυνος καταστροφικού τσουνάμι έχει «πλέον παρέλθει».

Τουλάχιστον 26 κτίρια έχουν καταρρεύσει από τον σεισμό, τα περισσότερα εξ αυτών στο Χουαλιέν, όπου περίπου 80.000 σπίτια είναι χωρίς ρεύμα. Ακόμα τεράστιες είναι οι ζημιές στις υποδομές καθώς έχουν καταρρεύσει δρόμοι, γέφυρες ακόμη και μια σήραγγα.

Όπως αναφέρει το Al Jazeera, υπάρχουν επίσης αρκετές κατολισθήσεις, αλλά ευτυχώς οι περισσότερες περιοχές όπου σημειώθηκαν είναι αρκετά αραιοκατοικημένες. Επίσης, μεγάλος αριθμός κτιρίων στην κομητεία γέρνουν και παρακολουθούνται στενά σε περίπτωση περαιτέρω καταρρεύσεων.

Υπενθυμίζεται ότι αρχικά είχε γίνει γνωστό ότι τέσσερις άνθρωποι είχαν χάνει τη ζωή τους από τον σεισμό. Σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία της Πυροσβεστικής (NFA), οι τρεις εξ αυτών έκαναν πεζοπορία στο φαράγγι Ταρόκο, έναν δημοφιλή τουριστικό προορισμό, όταν βράχοι άρχισαν να πέφτουν καταπλακώνοντάς τους.

Το τέταρτο θύμα ήταν ένας οδηγός φορτηγού που χτυπήθηκε από βράχους που έπεσαν έξω από μια σήραγγα στην εθνική οδό Σουχούα, έναν σημαντικό αυτοκινητόδρομο που βρίσκεται κατά μήκος των απότομων βράχων της ανατολικής ακτής της Ταϊβάν.

Ένα τμήμα του δρόμου έξω από τη σήραγγα όπου σκοτώθηκε ο οδηγός είχε καταρρεύσει, σύμφωνα με προηγούμενες αναφορές τηλεοπτικών σταθμών της Ταϊβάν. Όλος ο αυτοκινητόδρομος έχει κλείσει μετά τον σεισμό.

Παράλληλα τουλάχιστον 77 άνθρωποι έχουν παγιδευτεί στα χαλάσματα σε ολόκληρη την Ταϊβάν μετά τον ισχυρό σεισμό σύμφωνα με την NFA.

Ανάμεσα στους εγκλωβισμένους είναι και πολίτες ξένων χωρών. Ειδικότερα, δύο Καναδοί είναι μεταξύ 12 ανθρώπων που έχουν παγιδευτεί στο φαράγγι Ταρόκο. Οι 12 άνθρωποι περιμένουν διάσωση στο μονοπάτι Σακαντάνγκ.

Δύο Γερμανοί πολίτες είναι παγιδευμένοι σε μια σήραγγα στον αυτοκινητόδρομο, ανέφερε ακόμα η NFA.

Οι Αρχές δεν διευκρίνισαν την κατάσταση των εγκλωβισμένων, αλλά δήλωσαν ότι οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στο γεγονός ότι η Χουαλιέν έχει αποκοπεί σε μεγάλο βαθμό από το μεγαλύτερο μέρος της υπόλοιπης Ταϊβάν.

Δρόμοι, γέφυρες, σήραγγες έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και είναι πολύ δύσκολο για τα σωστικά συνεργεία να φτάσουν εκεί. Στην πραγματικότητα, έχει κληθεί ο στρατός για να προσπαθήσει να μεταφέρει βοήθεια και διασώστες στους ανθρώπους που τους χρειάζονται περισσότερο.

Μια από τις μεγαλύτερες ανησυχίες είναι το γεγονός ότι στην περιοχή αυτή βρίσκεται μια από τις μεγαλύτερες στρατιωτικές βάσεις της Ταϊβάν. Το υπουργείο Άμυνας κάνει απολογισμό του στρατιωτικού εξοπλισμού του για να ελέγξει για τυχόν ζημιές. Όμως υπάρχει ανησυχία ότι μπορεί κάποιο από το στρατιωτικό υλικό ή τις συσκευές να έχει επηρεαστεί.

Το επίσημο κεντρικό πρακτορείο ειδήσεων της Ταϊβάν χαρακτήρισε τον σεισμό ως τον μεγαλύτερο που έχει πλήξει το νησί από το 1999, όταν μια δόνηση μεγέθους 7,6 βαθμών προκάλεσε τον θάνατο περίπου 2.400 ανθρώπους και κατέστρεψε ή προκάλεσε ζημιές σε 50.000 κτίρια.

Η Κριστίν Λου, μία Αμερικανοταϊβανέζα επιχειρηματίας, βρισκόταν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου της στην Ταϊπέι όταν έγινε ο σεισμός.

«Ήμουν με τον έφηβο γιο μου και ήταν η πρώτη του φορά στην Ταϊβάν. Είμαστε από το Λος Άντζελες, όπου οι σεισμοί είναι συνηθισμένοι, οπότε στην αρχή γύρισα προς το μέρος του και του είπα: ‘Αυτός είναι ο πρώτος σου σεισμός στην Ταϊβάν’ και νόμιζα ότι θα ήταν ένας μικρός. Αλλά δεν σταμάτησε και έγινε πιο δυνατός. Έτσι, κάποια στιγμή πηδήξαμε και οι δύο από τα κρεβάτια μας για να περάσουμε κάτω από ένα γραφείο ή μια πόρτα, αλλά μετά σταμάτησε», είπε αρχικά στο Al Jazeera.

«Το ξενοδοχείο βρίσκεται σε νεότερο κτίριο, οπότε παρόλο που το κτίριο ταλαντευόταν, εξακολουθούσαμε να αισθανόμαστε ασφαλείς», προσέθεσε.

Η Λου είπε ότι οι Ταϊβανέζοι συγγενείς της, της είπαν ότι ήταν ο ισχυρότερος σεισμός που είχαν νιώσει.

Η Στέισι Λιου, πρώην μηχανικός που έγινε καθηγήτρια κινεζικών, παρακολουθούσε ένα διαδικτυακό μάθημα όταν έγινε ο σεισμός. Η Λιου ζει στον τέταρτο όροφο μιας σχετικά ασφαλούς πολυκατοικίας, αλλά δήλωσε στο Al Jazeera ότι η ένταση της δόνησης της έφερε αμέσως στο μυαλό της παιδικές αναμνήσεις από την καταστροφή του 1999.

«Είχα φρικάρει. Ένιωθα ότι τρομακτικά πράγματα θα συνέβαιναν ξανά, επειδή έχω περάσει το 1999, οπότε ξέρω πόσο τρομακτικό μπορεί να είναι. Έβγαζα κράνη, προετοίμαζα τα ινδικά χοιρίδια μας και έβαζα λίγο νερό και σνακ κάτω από το τραπέζι σε περίπτωση που συνέβαινε κάτι τρελό», προσέθεσε.

Παρόλο που δεν έσπασε τίποτα σοβαρό στο διαμέρισμά της, είπε ότι οι γονείς της, που ζουν σε μια κοντινή πόλη, είχαν κάποιες ζημιές στο σπίτι τους.

«Όταν ο σεισμός χτύπησε για πρώτη φορά, νόμιζα ότι μπορεί να ήταν ο βόμβος ενός φορτηγού από τον υπερυψωμένο δρόμο δίπλα στο σπίτι μου, αλλά στη συνέχεια ο βόμβος γρήγορα έγινε όλο και μεγαλύτερος και το διαμέρισμά μου άρχισε να κουνιέται μπρος-πίσω σαν πλοίο. Άκουγα βιβλία και άλλα πράγματα να πέφτουν από τα ράφια, αλλά προσπαθούσα να μείνω όσο το δυνατόν περισσότερο στη θέση μου», ανέφερε αρχικά η ανταποκρίτρια του Al Jazeera στην Ταϊβάν, Έριν Χέιλ.

«Σε αντίθεση με άλλους σεισμούς στο παρελθόν, αυτός ο σεισμός συνεχίστηκε για μερικά λεπτά -που μου φάνηκε σαν μια αιωνιότητα- προτού τελικά σταματήσει. Κοίταξα έξω από το παράθυρο στον υπερυψωμένο δρόμο και είδα ότι μερικοί οδηγοί είχαν σταματήσει τα αυτοκίνητά τους και είχαν σταματήσει να οδηγούν, αλλά οι περισσότεροι είχαν επιστρέψει στην οδήγηση», προσέθεσε.

