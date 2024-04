Τέσσερις νεκροί και τουλάχιστον 700 τραυματίες είναι ο νεότερος απολογισμός του ισχυρού σεισμού 7,4 Ρίχτερ που χτύπησε το πρωί της Τετάρτης την Ταϊβάν, προκαλώντας και την κατάρρευση κτιρίων αλλά και την έκδοση έκτακτων προειδοποιητικών δελτίων για τσουνάμι τόσο στη νήσο όσο και σε γειτονικές χώρες, ιδίως στη νότια Ιαπωνία και στις Φιλιππίνες.

Ο καταστροφικός σεισμός καταγράφηκε στις 7:58 τοπική ώρα (2:58 ώρα Ελλάδος) και τοπικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως κάτοικοι έχουν παγιδευτεί σε συντρίμμια.

«Σεισμούς έχουμε ξαναζήσει στην Ταϊβάν, αλλά αυτός ήταν λίγο διαφορετικός… έπεσαν ποτήρια, εικόνες… η μεγαλύτερη ζημιά που υπέστη η Ταϊπέι είναι στο μετρό. Δεν υπάρχει πανικός, λειτουργούν όλα κανονικά» δήλωσε ο κ. Χρήστος Σαραντίδης, έλληνας κάτοικος της Ταϊπέι, πρωτεύουσας της Ταϊβάν.

#Breakingnews-; 🚨🚨🚨 A strong earthquake hit Taipei, the capital of Taiwan 🇹🇼 This earthquake destroyed many houses and caused other damage..

A 7.4-magnitude earthquake struck Taiwan, with the epicenter of the earthquake off the east coast of Hualien.⤵️ pic.twitter.com/NEte0WLaYl

— Mohamed Abdikadir J. Hamud (@Mudanemaxamed) April 3, 2024