Aίσιο τέλος είχε η ομηρία στο κλαμπ Petticoat στην πόλη Έντε της ανατολικής Ολλανδίας.

Το θρίλερ έληξε με τη σύλληψη ενός άνδρα ο οποίος φορούσε μπαλακλάβα βγαίνοντας από το κλαμπ.

«Ο τελευταίος όμηρος μόλις αφέθηκε ελεύθερος. Ένα άτομο συνελήφθη» αναφέρεται σε ανακοίνωση της αστυνομίας. «Δεν μπορούμε να μοιραστούμε περισσότερες πληροφορίες αυτήν τη στιγμή».

Δημοσιογράφοι στο σημείο είπαν ότι άνδρας βγήκε από το κλαμπ με τα χέρια στον αέρα, στη συνέχεια συνελήφθη και οδηγήθηκε σε περιπολικό.

Στις 12.30 (τοπική ώρα) δύο άνδρες, ένας εκ των οποίων φορούσε μπαλακλάβα, εξήλθαν από το μπαρ όπου νωρίτερα είχαν συλληφθεί αρκετοί άνθρωποι όμηροι, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ANP. Ο ένας είχε χειροπέδες που του είχαν φορέσει αστυνομικοί, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

