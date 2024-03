Οι Μιλγουόκι Μπακς δείχνουν πως έχουν βρει τον αγωνιστικό τους ρυθμό μετά τη διακοπή για το All Star Game και μοιάζουν όλο και καλύτεροι όσο περνά ο καιρός.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, από την πλευρά του, είναι σταθερός σε όλη τη διάρκεια της σεζόν, αποτελώντας ξανά έναν από τους κορυφαίους παίκτες στο ΝΒΑ, με τους αριθμούς του να το αποδεικνύουν.

Συγκεκριμένα, ο «Greek Freak» διανύει μία από τις καλύτερες σεζόν της πλούσιας καριέρας του αφού κατάφερε να σπάσει το ατομικό τους ρεκόρ σε πόντους σε μια χρονιά στην κανονική περίοδο, φτάνοντας τους 2.023 πόντους, έναντι των 2.014 που είχε τη σεζόν 2017-18.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ φέτος μετράει 30,7 πόντους, 11,3 ριμπάουντ, 6,4 ασίστ και 1,2 κλεψίματα κατά μέσο όρο και πλέον έχει στη διάθεσή του επιπλέον 11 παιχνίδια για να μεγαλώσει κι άλλο την ατομική του επίδοση.

POINT FORWARD.

Giannis set a new career high with 11 games left to play. pic.twitter.com/mw3081eOhN

— Milwaukee Bucks (@Bucks) March 25, 2024