Βίντεο-ντοκουμέντο από την τρομοκρατική επίθεση στον πολιτιστικό χώρο Crocus City Hall κοντά στη Μόσχα, έδωσε πριν από λίγη ώρα στη δημοσιότητα η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος μέσω της πλατφόρμας Telegram. Το βίντεο περιλαμβάνει πολύ σκληρές εικόνες, τόσο με πυροβολισμούς από το αυτόματο, όσο και με επίθεση με μαχαίρι εναντίον ενός πολίτη που ήταν ακόμα εν ζωή.

Στο βίντεο, διάρκειας 1 λεπτού και 28 δευτερολέπτων καταγράφονται σοκαριστικές εικόνες από τη στιγμή που οι ένοπλοι άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως στο Crocus City Hall του Κρασνογκόρσκ με στόχο τις μεγαλύτερες δυνατές απώλειες.

Τουλάχιστον 143 άνθρωποι σκοτώθηκαν σύμφωνα με την αρχισυντάκτρια του RT και έτερου δημόσιου ρωσικού καναλιού, την ώρα που οι τραυματίες ανέρχονται σε άνω των 100, κάποιοι δεκ τω οποίων πολύ σοβαρά, σε μια από τις φονικότερες τρομοκρατικές επιθέσεις των τελευταίων ετών στη Ρωσία. Ο αριθμός των απωλειών αναμένεται να αυξηθεί λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης κάποων εκ των τραυματιών.

Πέρα από τους πυροβολισμούς αδιακρίτως και κατά πάντων, καθώς έχουμε δει το βίντεο στην μη λογοκριμένη μορφή του, ένας εκ των τρομοκρατών παρουσιάζεται να κόβει τον λαιμό ενός από τα θύματα της επίθεσης.

Το βίντεο θεωρείται αυθεντικό, καθότι πέρα από τον χώρο στον οποίο έλαβε χώρα το μακελειό, παρουσιάζει ένα από τα οπλοπολυβόλα μάρκας Καλάσνικοφ, με λαβή στο πάνω μέρος του, που έχει χαρακτηριστικό φωσοφοριζέ χρώμα και υπάρχει στα ντοκουμέντα.

