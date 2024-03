Από τη στιγμή που κυκλοφόρησε βίντεο με την επανεμφάνιση της Κέιτ Μίντλετον να ψωνίζει στην φάρμα στο Γουίνδσορ, ξεκίνησαν νέες θεωρίες συνωμοσίας για την πριγκίπισσα της Ουαλίας.

Ο άνδρας που την κατέγραψε σε βίντεο, έσπασε τη σιωπή του και μίλησε στη Sun: «Είδα την Κέιτ με τα μάτια μου» λέει χαρακτηριστικά, βάζοντας φρένο στις φήμες ότι «αυτή δεν είναι η Κέιτ αλλά η σωσίας της.

Πρόκειται για τον 40χρονο Νέλσον Σίλβα που δήλωσε: «Αυτό είναι ένα βίντεο που δείχνει ξεκάθαρα εκείνη και τον Ουίλιαμ. Τους είδα με τα ίδια μου τα μάτια. Ήταν μια εντελώς χαλαρή κατάσταση». Ο ίδιος διέψευσε όσους υποστηρίζουν ότι δεν ήταν η πριγκίπισσα της Ουαλίας, χαρακτηρίζοντας παραληρηματικούς και γελοίους τους ισχυρισμούς αυτούς.

Παράλληλα, εξέφρασε την απορία του για το πώς άνθρωποι που δεν την έχουν δει ποτέ μπορεί να αμφισβητούν ότι είναι εκείνη. «Έχουν αφιερώσει τόσο πολύ χρόνο και ενέργεια σε αυτές τις φήμες και τα ψέματα που δεν μπορούν να τραβήξουν την πρίζα».

Ο Νέλσον ψώνιζε κρέας όταν είδε το βασιλικό ζεύγος και περιγράφει τι συνέβη: «Είχα περίπου 40 λεπτά να “σκοτώσω” και αποφάσισα να πάρω μερικά προϊόντα. Μπήκα στο κατάστημα και στην αρχή πρόσεξα τις φιγούρες τους, στέκονταν κοντά στο τμήμα με τα ψωμιά. Μετά είδα την Κέιτ να γυρίζει ελαφρώς το κεφάλι της, και είπα: “Ω, την ξέρω”. Πήγαν στο τμήμα με τα κρέατα και εγώ στάθηκα πίσω τους. Μιλούσαν με το προσωπικό και γελούσαν. Δεν μπορούσα να ακούσω τι έλεγαν, αλλά το προσωπικό φαινόταν συγκλονισμένο με έναν ωραίο τρόπο. Όταν πήγα να πληρώσω για τα προϊόντα μου, η κοπέλα στο ταμείο ήταν τόσο σοκαρισμένη που μετά βίας ανέπνεε. Όλοι εκεί μέσα ήταν πολύ ενθουσιασμένοι. Ήταν μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Πήγα στο αυτοκίνητο και αποφάσισα να τραβήξω ένα βίντεο για να το μοιραστώ με την οικογένειά μου στην Πορτογαλία», δήλωσε στη Sun.

«Άρχισα να καταγράφω καθώς αυτοί (η Κέιτ και ο Ουίλιαμ) περπατούσαν προς το πάρκινγκ. Απλά έδειχναν πολύ χαρούμενοι και χαλαροί μαζί. Ο Ουίλιαμ ήταν προφανώς προστατευτικός με την Κέιτ και σταμάτησα γρήγορα την καταγραφή γιατί δεν ήθελα να τους κάνω να νιώσουν άβολα. Περπάτησαν προς τα χωράφια στο πίσω μέρος. Υποθέτω ότι θα μπορούσαν να επιστρέψουν στο κτήμα του Γουίνδσορ περπατώντας», ανέφερε ο Νέλσον Σίλβα.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι δεν είχε σκοπό να μοιραστεί το βίντεο. Το τράβηξε για να το στείλει στην οικογένειά του στην Πορτογαλία. Ωστόσο, ένας συνάδελφός του στο γραφείο στον οποίο το έδειξε τού είπε ότι αυτό το βίντεο θα μπορούσε να βάλει ένα τέλος σε όλες τις θεωρίες συνωμοσίας που κάνουν τον γύρο του κόσμου.

«Η Κέιτ ήθελε απλώς να κάνει μια βόλτα με τον άντρα της. Φαίνεται καλά. Θα έλεγα, «Τραβήξτε μια γραμμή τώρα και να μπει τέλος», κατέληξε, καλώντας τον κόσμο να σταματήσει να διακινεί περίεργες φήμες για την υγεία της.

