Η ζωή αρχίζει σε οποιαδήποτε ηλικία. Ακόμα και μετά τα 90. Αρκεί να το θέλεις πραγματικά.

Το παραπάνω αποδεικνύουν περίτρανα δύο περιπτώσεις γυναικών που ζουν – η μία στα 99 και η άλλη στα 95 – την ζωή που ονειρευόντουσαν.

Η 99χρονη έγινε αστέρι των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Το αιώνιο (στην κυριολεξία) χαρακτηριστικό της ήταν η στάση της απέναντι στα γηρατειά. «Δεν τα σκέφτομαι τα γηρατειά, πραγματικά δεν τα σκέφτηκα ποτέ. Δεν μπορώ να πιστέψω πόσο χρονών είμαι» συνηθίζει να λέει.

Η άλλη στα 95 της χρόνια πήρε μια απόφαση – που δεν ήξερε ότι επρόκειτο να πάρει – και λέει ότι «ένιωσε σαν όλο το αίμα να φεύγει από το κεφάλι μου, μέχρι τα δάχτυλα των ποδιών μου».

Οι δύο αυτές γυναίκες αποδεικνύουν ότι ποτέ δεν είναι πολύ αργά και ότι ποτέ δεν είσαι πολύ μεγάλος.

Η Μπλέρ, πρώην παίκτρια του μπέιζμπολ στο μεταπολεμικό γυναικείο πρωτάθλημα βρέθηκε στη σκηνή του κινηματογραφικού φεστιβάλ Tribeca στη Νέα Υόρκη, κοίταξε γύρω της και αναρωτήθηκε γιατί κρυβόταν ακόμα. Παρόλο που η σεξουαλικότητά της δεν ήταν μυστικό μεταξύ των συμπαικτών της, αποφάσισε εκεί και τότε να το αποκαλύψει δημοσίως σε ηλικία 95 ετών.

Η Μπλέρ μιλώντας μπροστά στο κοινό τόνισε ότι: «Ήμουν στην ντουλάπα για 95 χρόνια. Αυτή η παλιά πόρτα άνοιξε. Καθόμουν εκεί, με τα μάτια μου ορθάνοιχτα, με το στόμα ανοιχτό μάλλον. Σκέφτηκα, ‘Θεέ μου, μετά από 95 χρόνια, το είπες αυτό;’. Και το είπα. Δεν φοβόμουν πια γιατί ήμουν τόσο μεγάλη και πραγματικά δεν είχε σημασία, εκτός από την οικογένειά μου, τι σκέφτονταν οι άνθρωποι», είπε.

Το κοινό ζητωκραύγαζε. «Μετά, κάθισα και ήπια μια μπύρα και σας λέω, δεν έχω ξανανιώσει τόσο ευτυχισμένη σε όλη μου τη ζωή. Ήμουν ένα νέο κορίτσι στα 95 μου», ανέφερε μιλώντας στον Guardian. «Οπότε μπορεί να με έχετε για άλλα 95 χρόνια». Της άλλαξε τη ζωή, λέει. Τώρα, 97 ετών, την έχει αγκαλιάσει η LGBTQ+ κοινότητα και την έχει καλέσει σε εκδηλώσεις, αλλά αυτό που σημαίνει περισσότερο γι’ αυτήν είναι οι άνθρωποι που της λένε ότι έχουν εμπνευστεί από αυτήν. «Αυτό με έκανε να αισθάνομαι τόσο υπέροχα. Τόσοι πολλοί άνθρωποι μου έχουν πει πώς τους βοήθησα να εκδηλωθούν και οι οικογένειές τους καταλαβαίνουν τώρα τι συμβαίνει στη ζωή τους». Δεν της έχει πει ούτε ένας άνθρωπος, «κατάμουτρα τουλάχιστον», κάτι αρνητικό.

Η Μπλερ που έπαιξε για τους Peoria Redwings στη σεζόν 1948 της All-American Girls Professional Baseball League, ενώ στη συνέχεια έκανε μια μακρά καριέρα εργαζόμενη στην αεροδιαστημική εταιρεία Northrop Corporation, εκείνη την εποχή, φοβόταν ότι θα απολυόταν αν μιλούσε ανοιχτά για τη σεξουαλικότητά της.

