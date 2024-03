Γεύμα στην άκρη του διαστήματος προσφέρει ο σεφ Ράσμους Μουνκ, που στοχεύει να οδηγήσει τη δανέζικη γαστρονομία σε μια νέα διάσταση.

«Η αποστολή θα πραγματοποιηθεί πάνω στο διαστημικό σκάφος Neptune της Space Perspective, όπου έξι επιβάτες θα επανακαθορίσουν τη γαστρονομία απολαμβάνοντας το γεύμα μιας ολόκληρης ζωής παρατηρώντας την ανατολή του ηλίου στην καμπύλη του πλανήτη μας», αναφέρει σε ένα δελτίο τύπου το εστιατόριο Αλχημιστής, βραβευμένο με δύο αστέρια Μισελέν.

Το εστιατόριο αυτό αποτελεί μέρος της νέας γαστρονομικής σκηνής στη Δανία, η οποία, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ήταν ανύπαρκτη πριν από δύο δεκαετίες και που πλέον εγκωμιάζεται σε ολόκληρο τον κόσμο για την εφευρετικότητά της.

Καταβάλλοντας το ποσό των 495.000 δολαρίων ανά εισιτήριο (453.000 ευρώ), οι έξι τουρίστες θα επιβιβαστούν για έξι ώρες σε μια διαστημική κάψουλα με συμπίεση, η οποία θα υψωθεί στην στρατόσφαιρα, σε απόσταση 30 χιλιομέτρων πάνω από τη στάθμη της θάλασσας χάρη στο SpaceBalloon, που προωθείται με κυψέλες υδρογόνου.

Ο 32χρονος Ράσμους Μουνκ, που δηλώνει παθιασμένος θαυμαστής του διαστήματος, θα συμμετάσχει στο ταξίδι.

Expect the unexpected at Alchemist. Here, chef Rasmus Munk blends gastronomy, drama, art, and spectacular visuals. Diners are invited to transcend space and time through a holistic dining experience augmented by performers, installations and architecture.https://t.co/0mE3GzvOHT pic.twitter.com/szFTrMPJgO

— Tock (@tock) May 20, 2022