Σε ρυθμούς Eurovision αρχίζει να μπαίνει σταδιακά η Γηραιά Ήπειρος. Οι χώρες παρουσιάζουν τα τραγούδια, με τα οποία θα ταξιδέψουν στο Μάλμε της Σουηδίας, οι Eurofans στοιχηματίζουν για τον νικητή του διαγωνισμού και όλοι μετρούν αντίστροφα για τον πρώτο ημιτελικό στις 7 Μαΐου 2024.

Εν τω μεταξύ, οι υπεύθυνοι της Eurovision παρουσίασαν μια σημαντική αναμόρφωση του συστήματος ψηφοφορίας για τον επερχόμενο τελικό.

Ιστορικά, η διαδικασία ψηφοφορίας επέτρεπε στους τηλεθεατές να ψηφίσουν τα αγαπημένα τους συγκροτήματα μόνο μετά την ολοκλήρωση όλων των εμφανίσεων, τόσο στους ημιτελικούς όσο και στον τελικό.

Ωστόσο, σε μια προσπάθεια να βελτιώσουν την εμπειρία των θεατών, οι ιθύνοντες του διαγωνισμού εισήγαγαν μια νέα προσέγγιση για φέτος.

Σύμφωνα με το νέο σύστημα, η ψηφοφορία θα ξεκινήσει με την έναρξη του σόου, επιτρέποντας στους θαυμαστές να υποστηρίξουν τα αγαπημένα τους acts καθ’ όλη τη διάρκεια των ζωντανών εμφανίσεων.

Αυτή η σημαντική αλλαγή έχει σχεδιαστεί για να μετριάσει την προκατάληψη που συνδέεται με τη σειρά των διαγωνιζόμενων και να συμπυκνώσει τη συνολική διάρκεια του σόου, εξασφαλίζοντας μια πιο δυναμική και ελκυστική εμπειρία για τους θεατές σε όλο τον κόσμο.

Επιπλέον, σε μια κίνηση για την παγκοσμιοποίηση της εμπειρίας της Eurovision, οι θεατές από χώρες που δεν συμμετέχουν στον διαγωνισμό, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, θα έχουν πλέον την ευκαιρία να συμμετάσχουν στη διαδικασία ψηφοφορίας. Συγκεκριμένα, θα τους δοθεί ένα 24ωρο περιθώριο για να ψηφίσουν πριν από κάθε ένα από τα τρία ζωντανά σόου.

«Θέλουμε να δώσουμε την ευκαιρία να εμπλακούν οι θεατές από την αρχή», εξήγησε η εκτελεστική παραγωγός της Eurovision, Ebba Adielsson, τονίζοντας την επιθυμία που υπήρχε να επιτραπεί στον κόσμο να ψηφίζει άμεσα τις αγαπημένες του ερμηνείες.

Αντλώντας έμπνευση από τον εθνικό τελικό της Σουηδίας, το «Melodifestivalen», το οποίο εφάρμοσε με επιτυχία μια παρόμοια διαδικασία ψηφοφορίας, η Eurovision στοχεύει να ενθαρρύνει νωρίτερα και ευρύτερα τη συμμετοχή των θεατών.

Η Adielsson υπογράμμισε επίσης το όφελος για τους διεθνείς θεατές, οι οποίοι δεν θα χρειάζεται πλέον να προσαρμόζουν δραματικά το πρόγραμμά τους για να συμμετάσχουν στη διαδικασία της ψηφοφορίας.

Επιπλέον, οι διοργανωτές αποκάλυψαν ότι οι Big Five (Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο), μαζί με τη διοργανώτρια Σουηδία, που παραδοσιακά εξασφάλιζαν θέσεις στον τελικό λόγω της σημαντικής οικονομικής συνεισφοράς τους στο διαγωνισμό, θα παρουσιάσουν τώρα τις συμμετοχές τους κατά τη διάρκεια των ημιτελικών.

Breaking News! 🚨 The Big 5 and Sweden will perform in the semi-finals this year! #Eurovision2024 https://t.co/MRfE25kDHg

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) March 11, 2024