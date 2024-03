Δεν σταματούν τα νέα από το Παλάτι του Μπάκιγχαμ. Αυτή τη φορά αφορούν τον Τζέιμς Μίντλετον, τον μικρότερο αδελφό της Κέιτ, ο οποίος έγραψε τα απομνημονεύματά του.

Η συγκυρία είναι μάλιστα λίγο ιδιαίτερη, αφού το Παλάτι τηρεί σιγή ιχθύος για την κατάσταση της υγείας της. Έκπληκτοι έμειναν οι royal fans όταν άκουσαν την είδηση, δεδομένου ότι η οικογένεια Μίντλετον είναι γενικά πολύ επιλεκτική και προτιμά να προστατεύει την ιδιωτική της ζωή.

Τι αφορούν

Τα απομνημονεύματα του Τζέιμς πάντως φαίνεται πως θα αφορούν λιγότερο τον ίδιο. Από όσα έχουν γίνει γνωστά, θα περιγράφουν κυρίως τη σχέση του με τον αγαπημένο του αείμνηστο σκύλο. Ο λόγος για την Ella, που πέθανε τον Ιανουάριο του 2023 και της είχε τεράστια αδυναμία. Το βιβλίο άλλωστε θα έχει τίτλο «Meet Ella: The Dog Who Saved My Life».

Η Ella ήταν ο πρώτος σκύλος του Τζέιμς και γνωρίστηκαν όταν εκείνος ήταν μόλις 20 ετών. Σύμφωνα με τη βρετανική Mirror, το βιβλίο θα περιγράφει λεπτομερώς «πώς τον συντρόφευσε σε μερικές από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής του». Όταν δηλαδή πάλευε με την κατάθλιψη. Ακόμη όμως και σε πιο ευτυχισμένες στιγμές, όπως στη γνωριμία με τη μελλοντική του σύζυγο, Alizee.

Το βιβλίο αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο.