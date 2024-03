Η «χρυσή» συμμετοχή για το τηλεοπτικό ριάλιτι Celebrity Big Brother (UK) είχε κλειδώσει εδώ και καιρό. Από τότε που η Κέιτ Μίντλετον ήταν στο νοσοκομείο, είχε γίνει γνωστό ότι οι υπεύθυνοι της παραγωγής του ριάλιτι των διασημοτήτων, είχαν προσεγγίσει τον θείο της Πριγκίπισσας της Ουαλίας, Gary Goldsmith, προκειμένου να συμμετέχει στο σπίτι του «Μεγάλου Αδελφού».

Πρόκειται για έναν επιτυχημένο 58χρονο επιχειρηματία, που είναι ο νεότερος αδερφός της Κάρολ Μίντλετον, μητέρας της Κέιτ, ο οποίος δραστηριοποείται στους τομείς της πληροφορίας της τεχνολογίας και της εύρεσης εργασίας.

Όπως αποκάλυψε η εφημερίδα Sun, ο Γκόλντσμιθ μετέβη την Κυριακή στα στούντιο του ITV όπου συγκεντρώθηκαν οι φετινοί διαγωνιζόμενοι και πέρασε τη νύχτα σε ξενοδοχείο ενόψει της αποψινής πρεμιέρας του προγράμματος.

Σύμφωνα με ορισμένες ταμπλόιντ εφημερίδες, η απόφασή του να συμμετάσχει στο τηλεοπτικό σόου έχει προκαλέσει την εντονότατη αντίδραση της αδερφής του, μητέρας της Κέιτ Μίντλετον. Παρά την πίεση και τις φήμες, το Παλάτι του Κένσιγκτον επιμένει πως δεν πρόκειται να δημοσιοποιήσει το ακριβές πρόβλημα υγείας της πριγκίπισσας της Ουαλίας και ότι ισχύει η αρχική ενημέρωση περί αποθεραπείας μέχρι τουλάχιστον τα τέλη Μαρτίου.

Τα αφεντικά του ITV ήρθαν σε επαφή με τον κ. Goldsmith – ο οποίος, γράφοντας για την Mail πριν από ένα χρόνο, είχε κριτικάρει την αυτοβιογραφία του Χάρι, Spare – για την οντισιόν του Celebrity Big Brother. Στην αρχή η οντισιόν είχε καταλήξει σε αποτυχία, καθώς φέρεται ότι οι υπεύθυνοι ανησυχούσαν ότι θα μπορούσε να φέρει σε δύσκολη θέση τη βασιλική οικογένεια, αλλά οι επικεφαλής του Big Brother πιστεύουν ότι το αυθόρμητο στιλ του θα ταιριάζει στο ριάλιτι.

Η πηγή πρόσθεσε: «Η ομάδα του CBB τον λατρεύει λόγω του δεσμού του με την Κέιτ και του γεγονότος ότι είναι δυναμικός και φωνακλάς και δεν συγκρατείται. «Έχει ξεκαθαρίσει ότι θα μιλήσει για τα πάντα και για οτιδήποτε, και είναι αρκετά ειλικρινής όταν πρόκειται για τον Χάρι και τη Μέγκαν. Θα μπορούσε να είναι φλέβα χρυσού για την τηλεόραση και το ITV το ξέρει. Η συμφωνία που υπέγραψε είναι για καλά λεφτά ».

Ο κ. Goldsmith ήταν καλεσμένος στον γάμο του Γουίλιαμ και της Κέιτ το 2011. Το όνομά του έχει εμπλακεί σε σκάνδαλα, συμπεριλαμβανομένης μίας φωτογραφίας με ναρκωτικά στην Ίμπιζα που είχε δει το φως της δημοσιότητας. Ο ίδιος είχε καταδικαστεί στο παρελθόν και για ενδοοικογενειακή βία, χωρίς να εκτίσει ποινή φυλάκισης. Συγκεκριμένα, είχε επιτεθεί στην σύζυγό του Τζούλι-Αν, μπροστά στο σπίτι τους και ενώ επέστρεφαν από μία φιλανθρωπική εκδήλωση.

Kate Middleton’s family furious as Gary Goldsmith to enter the Celebrity Big Brother house tonight pic.twitter.com/1sgHqi4dcv

— The Sun (@TheSun) March 4, 2024