Οι διασώστες στην Ουκρανία ολοκλήρωσαν την Κυριακή τις επιχειρήσεις, μετά το πλήγμα μη επανδρωμένου αεροσκάφους σε κτίριο διαμερισμάτων στην Οδησσό, ανακαλύπτοντας άλλα τέσσερα πτώματα και αυξάνοντας σε 12 τον απολογισμό των νεκρών.

Ο πρόεδρος της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε πως χρειάζεται πολιτική βούληση για να εξασφαλισθεί ότι η Ουκρανία θα έχει τα στρατιωτικά εφόδια που χρειάζεται, διαφορετικά ο κόσμος θα βρεθεί αντιμέτωπος με «μία από τις πιο ντροπιαστικές σελίδες της ιστορίας».

«Το κύριο είναι η πολιτική βούληση για να πραγματοποιηθεί αυτό, για να εξασφαλισθεί το επίπεδο των εφοδίων που θα βοηθήσουν», ανέφερε ο Ζελένσκι στην βιντεοσκοπημένη ομιλία του.

«Αν αυτό δεν συμβεί, θα είναι μία από τις πιο ντροπιαστικές σελίδες της ιστορίας, αν η Αμερική ή η Ευρώπη χάσουν από τα ιρανικά (drone) Σαχίντ ή από τα ρωσικά μαχητικά αεριωθούμενα», πρόσθεσε.

Ο περιφερειακός κυβερνήτης της Οδησσού, Όλεχ Κιπέρ, έγραψε στο Telegram πως οι ομάδες των διασωστών, που εργάζονταν μέχρι και το βράδυ της Κυριακής, βρήκαν το πτώμα ενός οκτάχρονου κοριτσιού κοντά στο πτώμα του μεγαλύτερου αδελφού της, που είχε ανακαλυφθεί προηγουμένως.

Νωρίτερα, οι διασώστες είχαν ανακαλύψει τα πτώματα μιας μητέρας και του μωρού της.

Last hug. Mom is hugging her 3-months old baby. Both were killed by Russian drone in Odesa last night. #Odessa #RussianWarCrimes pic.twitter.com/lsbgNsE1z2

— Yevheniia Kravchuk (@kravchukev) March 2, 2024