Ο Άαρον Μπούσνελ, ο αμερικανός σμηνίας που αυτοπυρπολήθηκε μπροστά στην πρεσβεία του Ισραήλ στην Ουάσιγκτον σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο όπου διακομίστηκε, ανακοίνωσαν ο στρατός και η αστυνομία της πρωτεύουσας των ΗΠΑ χθες Δευτέρα, δημοσιοποιώντας τα στοιχεία του.

«Όταν εκτυλίσσεται μια τραγωδία όπως αυτή, τη ζει κάθε μέλος της πολεμικής αεροπορίας», δήλωσε η σμήναρχος Σελίνα Νόγιες, η διοικήτρια της μονάδας του, σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου. «Εκφράζουμε τα πιο εγκάρδια συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και στους φίλους του σμηνία Μπούσνελ. Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι μαζί τους και σας ζητούμε να σεβαστείτε την ιδιωτική τους ζωή αυτή τη δύσκολη στιγμή».

Αξιωματικός της μητροπολιτικής αστυνομίας επιβεβαίωσε τον θάνατο του 25χρονου.

