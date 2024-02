Επιστήμονες στη Σκωτία ανακάλυψαν ένα «πολύ παράξενο» απολίθωμα ενός θαλάσσιου ερπετού, που παραπέμπει στους μυθικούς κινεζικούς δράκους.

Σύμφωνα με το BBC, πρόκειται για ένα εντυπωσιακά πλήρες απολίθωμα, ενός υδρόβιου ερπετού μήκους 5 μέτρων από την Τριαδική περίοδο.

Το πλάσμα χρονολογείται πριν από 240 εκατομμύρια χρόνια και το αποκαλούν «δράκο» λόγω του εξαιρετικά μακριού λαιμού του. Η επίσημη ονομασία του είναι Dinocephalosaurus orientalis, ένα είδος που είχε αρχικά ταυτοποιηθεί το 2003.

Το εντυπωσιακό απολίθωμα επέτρεψε στους επιστήμονες να δουν την πλήρη ανατομία αυτού του παράξενου προϊστορικού θηρίου.

Ο Δρ. Νικ Φρέιζερ, από τα Εθνικά Μουσεία της Σκωτίας, ο οποίος ήταν μέλος της διεθνούς ομάδας που μελέτησε το απολίθωμα, δήλωσε ότι αυτή ήταν η πρώτη φορά που οι επιστήμονες ήταν σε θέση να το δουν πλήρως. Το περιέγραψε ως «ένα πολύ παράξενο ζώο».

«Είχε άκρα σαν πτερύγια και ο λαιμός του είναι μακρύτερος από το σώμα και την ουρά του μαζί», είπε.

Ο ερευνητής υπέθεσε ότι ένας «μακρύς και εύκαμπτος λαιμός» μπορεί να παρείχε κυνηγετικό πλεονέκτημα, επιτρέποντας στον Dinocephalosaurus orientalis να αναζητά τροφή σε σχισμές κάτω από το νερό.

Το απολίθωμα ανακαλύφθηκε σε αρχαίες ασβεστολιθικές αποθέσεις στη νότια Κίνα. «Αυτή η ανακάλυψη έρχεται να ενισχύσει την παραδοξότητα της Τριαδικής περιόδου», δήλωσε ο Δρ. Φρέιζερ. «Και κάθε φορά που ψάχνουμε σε αυτά τα κοιτάσματα, βρίσκουμε κάτι καινούργιο».

Η εργασία που περιγράφει το ζώο δημοσιεύεται στο ακαδημαϊκό περιοδικό Earth and Environmental Science: Transactions of the Royal Society of Edinburgh.